Квартирное мошенничество вскрыли в Уфе

История началась с объявления о продаже квартиры в микрорайоне Черниковка, которое появилось в интернете в августе 2019 года. Вот только квартира на самом деле принадлежала мужчине, который к тому времени уже несколько лет как ушел из жизни. Но это не смутило афериста, который решил воспользоваться ситуацией.