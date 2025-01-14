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Posted 14 января, 09:49

Published 14 января, 09:49

Modified 14 января, 10:32

Updated 14 января, 10:32

Уфимец лишился жилья из-за обмана

Квартирное мошенничество вскрыли в Уфе

14 января 2025, 09:49
Фото: 1MI.

Уфимец лишился жилья из-за обмана

В Уфе вынесли приговор мошеннику, провернувшему аферу с квартирой, принадлежавшей умершему человеку, сообщает во вторник, 14 января, прокуратура Башкирии.

История началась с объявления о продаже квартиры в микрорайоне Черниковка, которое появилось в интернете в августе 2019 года. Вот только квартира на самом деле принадлежала мужчине, который к тому времени уже несколько лет как ушел из жизни. Но это не смутило афериста, который решил воспользоваться ситуацией.

Спустя месяц, подсудимый, прикинувшись владельцем квартиры, заключил договор купли-продажи с ничего не подозревающим покупателем. За это «счастье» покупатель выложил ни много ни мало — более 1,7 миллиона рублей. Казалось бы, вот оно — долгожданное жилье, но не тут-то было.

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Уже позже выяснилось, что настоящий владелец квартиры — а точнее, его сын — через суд признал сделку недействительной. Бедный покупатель в итоге остался без квартиры и с дырой в бюджете, а мошенник, как ни в чем не бывало, продолжал «свободно дышать». На суде вину свою предприимчивый делец не признал, видимо, считая, что все было по-честному.

Однако Калининский районный суд Уфы признал мужчину виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Кроме того, суд обязал афериста выплатить обманутому покупателю ₽200 000 в качестве компенсации морального вреда. Сумму сделки уфимец, лишившийся квартиры, сможет отсудить в отдельном процессе.

Как ранее сообщал Mkset, в Белебее вынесли приговор бывшим руководителям строительных компаний, обманувшим более ста человек на сумму свыше 162 миллионов рублей.

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