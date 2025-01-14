Как понять, что ваша кошка действительно вас любит? 11 признаков привязанности

Если ваша кошка постоянно следит за вами по дому, будь то кухня, ванная комната или даже ваше рабочее место, это яркий сигнал, что она вас воспринимает как своего защитника и кормильца. В природе котенок всегда следует за матерью, и взрослая кошка, подражая этому поведению, таким образом показывает свою привязанность. Некоторые кошки могут даже следовать за вами в места, которые их не интересуют, например, в туалет.