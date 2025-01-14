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Posted 14 января, 04:36

Published 14 января, 04:36

Modified 14 января, 10:55

Updated 14 января, 10:55

Хабиров отправился в хоспис

Хабиров отправился в хоспис

14 января 2025, 04:36
Фото: 1MI.
Сюжет
Радий Хабиров
Глава Башкортостана вместе с супругой посетили уфимский хоспис в старый Новый год, сообщает во вторник, 14 января, Радий Хабиров в своих соцсетях.

По словам главы региона, посещение хосписа в этот день стало важной ежегодной традицией. Уфимский хоспис, как отметил глава, является уникальным учреждением, созданным специально для оказания специализированной помощи. Особо подчеркивается, что проект реализован исключительно за счет пожертвований.

Сейчас в хосписе работает 120 человек. Это врачи, медицинские сестры, администраторы, младший медицинский персонал и волонтеры. Они круглосуточно оказывают поддержку тяжелобольным пациентам и их семьям, стараясь облегчить их состояние и создать комфортную атмосферу. За год хоспис принял около тысячи пациентов, включая 126 детей. Сотрудники также совершили более 3 тысяч выездов на дом.

— Днем и ночью они поддерживают тяжелобольных и их родных, наполняют их жизнь теплотой и светом, помогают избавиться от трудных мыслей. Сопереживать, сочувствовать другим — это все про хоспис. Призываю всех, кто может помочь, сделать это, — добавил Радий Хабиров.

Как ранее сообщал Mkset, легендарный цирк Уфы наконец-то дождется ремонта, а его двери вновь распахнутся для зрителей.

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