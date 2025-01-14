Хабиров отправился в хоспис

Сейчас в хосписе работает 120 человек. Это врачи, медицинские сестры, администраторы, младший медицинский персонал и волонтеры. Они круглосуточно оказывают поддержку тяжелобольным пациентам и их семьям, стараясь облегчить их состояние и создать комфортную атмосферу. За год хоспис принял около тысячи пациентов, включая 126 детей. Сотрудники также совершили более 3 тысяч выездов на дом.