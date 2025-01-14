Хабиров отправился в хоспис

Posted 14 января, 04:36
Published 14 января, 04:36
Modified 14 января, 10:55
Updated 14 января, 10:55
По словам главы региона, посещение хосписа в этот день стало важной ежегодной традицией. Уфимский хоспис, как отметил глава, является уникальным учреждением, созданным специально для оказания специализированной помощи. Особо подчеркивается, что проект реализован исключительно за счет пожертвований.
Сейчас в хосписе работает 120 человек. Это врачи, медицинские сестры, администраторы, младший медицинский персонал и волонтеры. Они круглосуточно оказывают поддержку тяжелобольным пациентам и их семьям, стараясь облегчить их состояние и создать комфортную атмосферу. За год хоспис принял около тысячи пациентов, включая 126 детей. Сотрудники также совершили более 3 тысяч выездов на дом.
— Днем и ночью они поддерживают тяжелобольных и их родных, наполняют их жизнь теплотой и светом, помогают избавиться от трудных мыслей. Сопереживать, сочувствовать другим — это все про хоспис. Призываю всех, кто может помочь, сделать это, — добавил Радий Хабиров.
Как ранее сообщал Mkset, легендарный цирк Уфы наконец-то дождется ремонта, а его двери вновь распахнутся для зрителей.