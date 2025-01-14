Гололедица забрала жизнь уфимского водителя

На оперативных кадрах видно, что автомобили «Рено Логан» и «Лада Ларгус» получили сильнейшие механический повреждения: передние капоты машин сложились «всмятку», лобовые и боковые стекла выбиты, а передние двери деформированы. «Рено» откинуло на обочину, а «Ладу» развернуло на девяносто градусов от курса следования.