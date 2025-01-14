Гололедица забрала жизнь уфимского водителя

Posted 14 января, 06:34
Published 14 января, 06:34
Modified 14 января, 10:51
Updated 14 января, 10:51
Смертельное столкновение «Рено Логан» и «Лады Ларгус» произошло возле Романовки на трассе Уфа-Бирск-Янаул.
На оперативных кадрах видно, что автомобили «Рено Логан» и «Лада Ларгус» получили сильнейшие механический повреждения: передние капоты машин сложились «всмятку», лобовые и боковые стекла выбиты, а передние двери деформированы. «Рено» откинуло на обочину, а «Ладу» развернуло на девяносто градусов от курса следования.
К сожалению, шансы на выживание у 57-летнего водителя «Лады» оказались нулевыми — мужчину раздавило металлом. Кроме того, 45-летний водитель «Рено» вместе с двумя пассажирами, 18-ти и 60-ти лет, были экстренно госпитализированы.
Причины и обстоятельства ДТП выясняются. В Госавтоинспекции напоминают водителям, что в условиях гололедицы водителям стоит быть особо внимательными и осторожными.
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