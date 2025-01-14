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Posted 14 января, 06:34

Published 14 января, 06:34

Modified 14 января, 10:51

Updated 14 января, 10:51

Тело погибшего водителя вырезали из машины в Башкирии

Гололедица забрала жизнь уфимского водителя

14 января 2025, 06:34
Фото: tg/@ufa1news.

Тело погибшего водителя вырезали из машины в Башкирии

В результате ДТП в Бирском районе Башкортостана скончался 57-летний водитель, сообщили в региональной Госавтоинспекции во вторник, 14 ноября.

Смертельное столкновение «Рено Логан» и «Лады Ларгус» произошло возле Романовки на трассе Уфа-Бирск-Янаул.

Фото: tg/@ufa1news
Видео: Госавтоинспекция Башкортостана.

На оперативных кадрах видно, что автомобили «Рено Логан» и «Лада Ларгус» получили сильнейшие механический повреждения: передние капоты машин сложились «всмятку», лобовые и боковые стекла выбиты, а передние двери деформированы. «Рено» откинуло на обочину, а «Ладу» развернуло на девяносто градусов от курса следования.

К сожалению, шансы на выживание у 57-летнего водителя «Лады» оказались нулевыми — мужчину раздавило металлом. Кроме того, 45-летний водитель «Рено» вместе с двумя пассажирами, 18-ти и 60-ти лет, были экстренно госпитализированы.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются. В Госавтоинспекции напоминают водителям, что в условиях гололедицы водителям стоит быть особо внимательными и осторожными.

Ранее Mkset сообщил, что зимняя дорога забрала жизнь 19-летнего уфимца.

Зимняя дорога забрала жизнь молодого человека в Башкирии
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