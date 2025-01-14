Девять уфимских самолетов не сели в Башкирии

Пассажиры уфимских самолётов делятся в соцсетях обстоятельствами полётов. Так, по их словам, рейс S7 Airlines S7 1135 «Москва — Уфа» посадили в Самаре. А пассажиры рейса «Аэрофлот» SU 1230, который летел по тому же маршруту «Москва — Уфа», приземлился в Екатеринбурге. Летевших в Уфу направят в столицу Башкирии наземным или воздушным транспортом.