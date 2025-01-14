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Posted 14 января, 10:17

Published 14 января, 10:17

Modified 14 января, 10:22

Updated 14 января, 10:22

Девять уфимских самолетов не сели в Башкирии

Девять уфимских самолетов не сели в Башкирии

14 января 2025, 10:17
Фото: mkset.ru.
Из-за введенного ограничения на взлёт и посадку гражданских бортов рейсы перенаправили в соседние регионы, сообщают во вторник, 14 января, пассажиры.
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Росавиация в 13:00 (11:00 мск) 14 января ввела режим «Ковер» на полеты над Уфой. Для обеспечения безопасности полётов самолетам с пассажирами запретили пролетать над Уфой. Соответственно, на время прекращения навигации над городом находящие в небе уфимские рейсы перенаправили на запасные аэродромы.

— В период действия временных ограничений на запасных аэродромах совершили посадку девять самолетов, выполнявших рейсы в Уфу, — сообщает Росавиация.

Пассажиры уфимских самолётов делятся в соцсетях обстоятельствами полётов. Так, по их словам, рейс S7 Airlines S7 1135 «Москва — Уфа» посадили в Самаре. А пассажиры рейса «Аэрофлот» SU 1230, который летел по тому же маршруту «Москва — Уфа», приземлился в Екатеринбурге. Летевших в Уфу направят в столицу Башкирии наземным или воздушным транспортом.

Добавим, что в 15:00 по местному времени, или 13:00 мск, Росавиация сняла ограничения в Уфе. Все следующие рейсы должны выполняться по расписанию. Задержанные самолеты взлетят и посадят в Уфе в порядке живой очереди.

Фото: Telegram-канал Представитель Росавиации
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Причина закрытия неба над Уфой не называется. В тоже время, есть все основания предполагать, что под формулировками ведомства об обеспечении безопасности полётов скрывается угроза атаки Уфы беспилотниками.

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