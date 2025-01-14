БПЛА устроил пожар на предприятии в Казани

Posted 14 января, 04:57
Published 14 января, 04:57
Modified 14 января, 10:55
Updated 14 января, 10:55
По данным источников, удар пришелся по Казанской кустовой базе сжиженных газов, расположенной на улице Северо-Западной. В результате атаки дрона загорелись три цистерны с топливом, что привело к мощному пожару. На место происшествия были направлены сотрудники МЧС для ликвидации последствий. Стоит отметить, что в целях безопасности аэропорт Казани временно приостановил свою работу.
Власти Татарстана заверили, что в результате атак беспилотников никто не пострадал. По информации пресс-службы главы Татарстана, возгорание газовой цистерны в пригороде Казани не привело к жертвам.
— В результате удара БПЛА произошло возгорание газовой цистерны в пригороде города. Никто не пострадал, — говорится в сообщении.