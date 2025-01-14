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Posted 14 января, 04:57

Published 14 января, 04:57

Modified 14 января, 10:55

Updated 14 января, 10:55

БПЛА устроил пожар на предприятии в Казани

БПЛА устроил пожар на предприятии в Казани

14 января 2025, 04:57
Фото: 1MI.
Серия атак с применением беспилотных летательных аппаратов обрушилась на Казань, сообщают во вторник, 14 января, местные СМИ.

По данным источников, удар пришелся по Казанской кустовой базе сжиженных газов, расположенной на улице Северо-Западной. В результате атаки дрона загорелись три цистерны с топливом, что привело к мощному пожару. На место происшествия были направлены сотрудники МЧС для ликвидации последствий. Стоит отметить, что в целях безопасности аэропорт Казани временно приостановил свою работу.

Власти Татарстана заверили, что в результате атак беспилотников никто не пострадал. По информации пресс-службы главы Татарстана, возгорание газовой цистерны в пригороде Казани не привело к жертвам.

— В результате удара БПЛА произошло возгорание газовой цистерны в пригороде города. Никто не пострадал, — говорится в сообщении.
Видео: Shot

Как ранее сообщал Mkset, власти Башкирии провели совещание на тему атак БПЛА в регионе.

Атаку дронов на заводы обсудили в Башкирии
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