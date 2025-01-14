Башкирский стрелок арестован

Однако одного кулачного скандала оказалось мало, поэтому на следующий день обиженный посетитель кафе решил вновь встретиться с обидчиками, прихватив с собой двуствольное ружье. В ходе разборки Ихтибар С. дважды выстрелил в воздух, а затем угрожал оружием оппонентам.