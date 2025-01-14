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Posted 14 января, 12:22

Published 14 января, 12:22

Modified 14 января, 12:58

Updated 14 января, 12:58

Хулигана с ружьем арестовали в Башкирии

Башкирский стрелок арестован

14 января 2025, 12:22
Фото: https://t.me/myufa_rb
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Хулигана с ружьем арестовали в Башкирии

Жителя села в Мечетлинском районе ранее задержали по подозрению в хулиганстве с применением оружием, сообщил Следком Башкортостана во вторник, 14 января.

Как ранее рассказал Mkset, жители села Большеустикинское, видимо, решили вернуться в лихие девяностые. Разгоряченный 31-летний посетитель сельского кафе что-то не поделил с охранником бара. Вышибала позвал на разборки своего отца, который устроил драку с Ихтибаром С.

Однако одного кулачного скандала оказалось мало, поэтому на следующий день обиженный посетитель кафе решил вновь встретиться с обидчиками, прихватив с собой двуствольное ружье. В ходе разборки Ихтибар С. дважды выстрелил в воздух, а затем угрожал оружием оппонентам.

Видео: https://t.me/myufa_rb
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Продолжение огнестрельное конфликта пресекли сотрудники полиции, доставив всех участников разборки в отдел. Ружье отправили на экспертизу, а также возбудили уголовное дело за хулиганство с применением оружия. Подозреваемый ожидает решения вопроса о заключении под стражу.

UPD 15:56: Белокатайский межрайонный суд Республики Башкортостан рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 31-летного жителя Мечетлинского района. Обвиняемый в хулиганстве заключен под стражу на два месяца, до 13 марта 2025 года — Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Ранее Mkset сообщил, что сын насмерть забил собственную мать в Башкирии.

Сын насмерть забил мать в Башкирии
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