Башкирский стрелок арестован

Posted 14 января, 12:22
Published 14 января, 12:22
Modified 14 января, 12:58
Updated 14 января, 12:58
Как ранее рассказал Mkset, жители села Большеустикинское, видимо, решили вернуться в лихие девяностые. Разгоряченный 31-летний посетитель сельского кафе что-то не поделил с охранником бара. Вышибала позвал на разборки своего отца, который устроил драку с Ихтибаром С.
Однако одного кулачного скандала оказалось мало, поэтому на следующий день обиженный посетитель кафе решил вновь встретиться с обидчиками, прихватив с собой двуствольное ружье. В ходе разборки Ихтибар С. дважды выстрелил в воздух, а затем угрожал оружием оппонентам.
Продолжение огнестрельное конфликта пресекли сотрудники полиции, доставив всех участников разборки в отдел. Ружье отправили на экспертизу, а также возбудили уголовное дело за хулиганство с применением оружия. Подозреваемый ожидает решения вопроса о заключении под стражу.
UPD 15:56: Белокатайский межрайонный суд Республики Башкортостан рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 31-летного жителя Мечетлинского района. Обвиняемый в хулиганстве заключен под стражу на два месяца, до 13 марта 2025 года — Объединенная пресс-служба судов Башкирии.