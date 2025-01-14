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Posted 14 января, 16:05

Published 14 января, 16:05

Modified 14 января, 19:04

Updated 14 января, 19:04

Красавица из Башкирии влюбила в себя всю Россию

Башкирская елка очаровала Россию

14 января 2025, 16:05
Фото: МинЖКХ Башкортостана.

Красавица из Башкирии влюбила в себя всю Россию

Главная елка Нефтекамска вошла в топ-10 новогодних красавиц России, согласно голосованию в группе Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», завершившемуся во вторник, 14 января.

С 25 декабря прошлого года в каждом регионе проходил отбор лучшей городской елки. Башкортостан представляла праздничная красавица из Нефтекамска. Живая 12-метровая ель наряжена по национальным традициям, а вокруг главного символа Нового года располагаются тематические башкирские украшения.

Фото: https://vk.com/clubfkgs

Нефтекамская красавица уверенно обошла в голосовании Приморский край, Псковскую область, а также Республики Бурятию, Калмыкию, Коми, Карелию, Крым, Марий Эл и Мордовию.

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В тройку лидеров вошли Московская область, Санкт-Петербург и Чечня. Башкортостан оказался в десятке лидеров вместе с Татарстаном, Кабардино-Балкарией и другими регионами России.

Топ-3: Елка из Московской области
Топ-3: Елка из Чечни
Топ-3: Елка из Санкт-Петербурга
Топ-3: Елка из Московской области . Фото: vk/Минстрой России

Награждение победителей и призеров состоится 23 апреля 2025 года на площадке V Международной выставки-конференции по развитию комфортной городской среды ParkSeason Expo 2025 в Москве.

Ранее Mkset рассказал, какую погоду стоит ожидать в январе в Башкирии.

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