Башкирская елка очаровала Россию

С 25 декабря прошлого года в каждом регионе проходил отбор лучшей городской елки. Башкортостан представляла праздничная красавица из Нефтекамска. Живая 12-метровая ель наряжена по национальным традициям, а вокруг главного символа Нового года располагаются тематические башкирские украшения.