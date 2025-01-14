Башкирская елка очаровала Россию

Posted 14 января, 16:05
Published 14 января, 16:05
Modified 14 января, 19:04
Updated 14 января, 19:04
С 25 декабря прошлого года в каждом регионе проходил отбор лучшей городской елки. Башкортостан представляла праздничная красавица из Нефтекамска. Живая 12-метровая ель наряжена по национальным традициям, а вокруг главного символа Нового года располагаются тематические башкирские украшения.
Нефтекамская красавица уверенно обошла в голосовании Приморский край, Псковскую область, а также Республики Бурятию, Калмыкию, Коми, Карелию, Крым, Марий Эл и Мордовию.
В тройку лидеров вошли Московская область, Санкт-Петербург и Чечня. Башкортостан оказался в десятке лидеров вместе с Татарстаном, Кабардино-Балкарией и другими регионами России.
Награждение победителей и призеров состоится 23 апреля 2025 года на площадке V Международной выставки-конференции по развитию комфортной городской среды ParkSeason Expo 2025 в Москве.
Ранее Mkset рассказал, какую погоду стоит ожидать в январе в Башкирии.