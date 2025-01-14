Азартная уфимка спустит все деньги на строительство

Posted 14 января, 10:28
Published 14 января, 10:28
Modified 14 января, 10:40
Updated 14 января, 10:40
Семья из Башкирии имеет необычную новогоднюю традицию — 1 января родственники собираются за большим столом, доедая салаты и смотря розыгрыш новогодней лотереи. В этом году семейство купило два тубуса с билетами и конверт — один из билетов оказался золотым. Внук, выбравший с папой тубус, поручил бабушке вычеркивать числа в билете — комбинация оказалась выигрышной.
Победительница отправила своего зятя в Москву за выигрышем. Как поделился мужчина, теща планирует потратить выигранный миллион на строительство беседки — кто знает, может, в стенах летней веранды семья придумает какую-нибудь ещё прибыльную традицию.
Ранее Mkset рассказал о массовом богатстве везучих жителей Башкирии.