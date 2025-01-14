Азартная уфимка спустит все деньги на строительство

Семья из Башкирии имеет необычную новогоднюю традицию — 1 января родственники собираются за большим столом, доедая салаты и смотря розыгрыш новогодней лотереи. В этом году семейство купило два тубуса с билетами и конверт — один из билетов оказался золотым. Внук, выбравший с папой тубус, поручил бабушке вычеркивать числа в билете — комбинация оказалась выигрышной.