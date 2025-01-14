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Posted 14 января, 10:28

Published 14 января, 10:28

Modified 14 января, 10:40

Updated 14 января, 10:40

Зять сделал тещу из Башкирии миллионершей

Азартная уфимка спустит все деньги на строительство

14 января 2025, 10:28
Фото: 1MI.

Зять сделал тещу из Башкирии миллионершей

Семья из Башкортостана выиграла ₽1 миллион в лотерее, рассказали в пресс-службе компании гослотереи во вторник, 14 января.

Семья из Башкирии имеет необычную новогоднюю традицию — 1 января родственники собираются за большим столом, доедая салаты и смотря розыгрыш новогодней лотереи. В этом году семейство купило два тубуса с билетами и конверт — один из билетов оказался золотым. Внук, выбравший с папой тубус, поручил бабушке вычеркивать числа в билете — комбинация оказалась выигрышной.

Победительница отправила своего зятя в Москву за выигрышем. Как поделился мужчина, теща планирует потратить выигранный миллион на строительство беседки — кто знает, может, в стенах летней веранды семья придумает какую-нибудь ещё прибыльную традицию.

Ранее Mkset рассказал о массовом богатстве везучих жителей Башкирии.

Башкирия озолотилась на ₽76 млн
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