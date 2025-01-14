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Posted 14 января, 09:30

Published 14 января, 09:30

Modified 14 января, 10:34

Updated 14 января, 10:34

Правила безопасности при атаке беспилотников распространили в Уфе

Атака БПЛА на Уфу — что делать

14 января 2025, 09:30
Фото: Изображение Midjourney.

Правила безопасности при атаке беспилотников распространили в Уфе

Как себя вести при атаке БПЛА, рассказали в Управлении гражданской защиты Уфы во вторник, 14 января.

В новостной повестке Башкортостана и соседних регионов все чаще появляются сообщения об угрозе атаки беспилотников. Сегодня ночью, 14 января, беспилотниками атаковали промышленное предприятие в Казани. Днём уфимский аэропорт резко закрыли без официального объяснения причины. Местные жители просят комментариев у властей по поводу протокола действий на случай налёта БПЛА в Уфе:

— Почему нет никакой информации населению об атаках БПЛА. Закрыли аэропорт, а официальной информации нет для людей, чтобы обезопасить себя или хотя бы посмотреть по сторонам — не летит ли там чего? Почему не используется смс от МЧС для оповещении населения об атаках БПЛА? — интересуется уфимец.
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На фоне тревожных новостей Mkset напоминает о правилах безопасности в случае нападения БПЛА:

В здании

Если вы находитесь в здании, то спуститесь вниз по лестнице и укройтесь в подвале или внутри паркинга.

В квартире

Укройтесь в комнате, в которой нет окон и есть несущие стены. Перейдите атаку на полу.

На улице

Укройтесь в ближайшем здании или подземном переходе. Если вы находитесь в транспорте, срочно покиньте его и найдите укрытие.

Если вы нашли БПЛА

Убегите на безопасное расстояние и срочно сообщите в спецслужбы — например, по телефону 112.

Важные правила

Помните, что при угрозе атаки ни в коем случае нельзя подходить к окнам, оставаться на открытом воздухе, а также подходить и трогать беспилотники.

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