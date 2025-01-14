Атака БПЛА на Уфу — что делать

В новостной повестке Башкортостана и соседних регионов все чаще появляются сообщения об угрозе атаки беспилотников. Сегодня ночью, 14 января, беспилотниками атаковали промышленное предприятие в Казани. Днём уфимский аэропорт резко закрыли без официального объяснения причины. Местные жители просят комментариев у властей по поводу протокола действий на случай налёта БПЛА в Уфе: