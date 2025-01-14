Атака БПЛА на Уфу — что делать

Posted 14 января, 09:30
Published 14 января, 09:30
Modified 14 января, 10:34
Updated 14 января, 10:34
В новостной повестке Башкортостана и соседних регионов все чаще появляются сообщения об угрозе атаки беспилотников. Сегодня ночью, 14 января, беспилотниками атаковали промышленное предприятие в Казани. Днём уфимский аэропорт резко закрыли без официального объяснения причины. Местные жители просят комментариев у властей по поводу протокола действий на случай налёта БПЛА в Уфе:
— Почему нет никакой информации населению об атаках БПЛА. Закрыли аэропорт, а официальной информации нет для людей, чтобы обезопасить себя или хотя бы посмотреть по сторонам — не летит ли там чего? Почему не используется смс от МЧС для оповещении населения об атаках БПЛА? — интересуется уфимец.
На фоне тревожных новостей Mkset напоминает о правилах безопасности в случае нападения БПЛА:
Если вы находитесь в здании, то спуститесь вниз по лестнице и укройтесь в подвале или внутри паркинга.
Укройтесь в комнате, в которой нет окон и есть несущие стены. Перейдите атаку на полу.
Укройтесь в ближайшем здании или подземном переходе. Если вы находитесь в транспорте, срочно покиньте его и найдите укрытие.
Убегите на безопасное расстояние и срочно сообщите в спецслужбы — например, по телефону 112.
Помните, что при угрозе атаки ни в коем случае нельзя подходить к окнам, оставаться на открытом воздухе, а также подходить и трогать беспилотники.