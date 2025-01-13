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Posted 13 января, 08:07

Published 13 января, 08:07

Modified 13 января, 08:37

Updated 13 января, 08:37

Водитель внедорожника устроил смертельное ДТП в Башкирии

Зимняя дорога забрала жизнь молодого человека в Башкирии

13 января 2025, 08:07
Фото: Госавтоинспекция РБ.

Водитель внедорожника устроил смертельное ДТП в Башкирии

Не справившись с управлением, водитель внушительной иномарки спровоцировал трагическое ДТП, сообщает в понедельник, 13 января, Госавтоинспекция РБ.

В Иглинском районе Башкирии 7 января произошла авария, унесшая жизнь молодого человека. Днем, на выезде из села Охлебинино, 19-летний уфимец, управлявший автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, по предварительным данным, не справился с управлением. В результате, мощный внедорожник съехал с дороги и врезался в дерево.

От полученных травм 19-летний пассажир, находившийся в автомобиле, скончался на месте происшествия. На момент написания материала сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства аварии.

Видео: Госавтоинспекция РБ.

Как ранее сообщал Mkset, безрассудная езда на тюбинге за автомобилем привела к трагедии в Альшеевском районе.

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