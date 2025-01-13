Зимняя дорога забрала жизнь молодого человека в Башкирии

Posted 13 января, 08:07
Published 13 января, 08:07
Modified 13 января, 08:37
Updated 13 января, 08:37
В Иглинском районе Башкирии 7 января произошла авария, унесшая жизнь молодого человека. Днем, на выезде из села Охлебинино, 19-летний уфимец, управлявший автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, по предварительным данным, не справился с управлением. В результате, мощный внедорожник съехал с дороги и врезался в дерево.
От полученных травм 19-летний пассажир, находившийся в автомобиле, скончался на месте происшествия. На момент написания материала сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства аварии.
Как ранее сообщал Mkset, безрассудная езда на тюбинге за автомобилем привела к трагедии в Альшеевском районе.