Зимняя дорога забрала жизнь молодого человека в Башкирии

В Иглинском районе Башкирии 7 января произошла авария, унесшая жизнь молодого человека. Днем, на выезде из села Охлебинино, 19-летний уфимец, управлявший автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, по предварительным данным, не справился с управлением. В результате, мощный внедорожник съехал с дороги и врезался в дерево.