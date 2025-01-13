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Posted 13 января, 07:13

Published 13 января, 07:13

Modified 13 января, 08:45

Updated 13 января, 08:45

Зимние игры в Башкирии привели к трагедии

Водитель «ватрушки» угробил пассажира

13 января 2025, 07:13
Фото: Владимир Севастьянов.

Зимние игры в Башкирии привели к трагедии

Безрассудная езда на тюбинге за автомобилем привела к трагедии в Альшеевском районе, сообщает в понедельник, 13 января, начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов.

Казалось бы, безобидное развлечение — катание на «ватрушке» — стало причиной смерти молодого человека. Как стало известно, 11 января 19-летний житель Альшеевского района, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, решил прокатить своего ровесника на тюбинге, прицепив его к машине. Во время маневрирования «ватрушка» с пассажиром врезалась в припаркованную «Ладу Приору». Удар оказался настолько сильным, что 19-летний парень, находившийся на тюбинге, скончался в больнице.

Трагедию усугубляет тот факт, что водитель Mitsubishi не имел водительских прав. Теперь он является фигурантом уголовного дела по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

Как ранее сообщал Mkset, в столице Башкирии ученики и учителя гимназии №47 неожиданно отправились домой.

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