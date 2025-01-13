Водитель «ватрушки» угробил пассажира

Posted 13 января, 07:13
Published 13 января, 07:13
Modified 13 января, 08:45
Updated 13 января, 08:45
Казалось бы, безобидное развлечение — катание на «ватрушке» — стало причиной смерти молодого человека. Как стало известно, 11 января 19-летний житель Альшеевского района, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, решил прокатить своего ровесника на тюбинге, прицепив его к машине. Во время маневрирования «ватрушка» с пассажиром врезалась в припаркованную «Ладу Приору». Удар оказался настолько сильным, что 19-летний парень, находившийся на тюбинге, скончался в больнице.
Трагедию усугубляет тот факт, что водитель Mitsubishi не имел водительских прав. Теперь он является фигурантом уголовного дела по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.
Как ранее сообщал Mkset, в столице Башкирии ученики и учителя гимназии №47 неожиданно отправились домой.