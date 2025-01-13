Жертвами бродяг стали почти 10`000 человек в Башкирии

Posted 13 января, 11:30
Published 13 января, 11:30
Modified 13 января, 12:03
Updated 13 января, 12:03
Сразу 9,9 тысяч в Башкирии человек обратились за помощью к медикам после укусов животных, причем больше половины из них — почти 6,2 тысяч граждан — пострадали от укусов собак. В ведомстве также сообщили, что планка 10 тысяч человек в год держится стабильно уже несколько лет, хотя в последнее время показатель пошел на спад.
Специалисты напоминают, что бешенство — это опасный вирус, который передается через укусы инфицированных животных. Заболевание в корни поражает нервную систему человека, что может привести к быстрой смерти без своевременного лечения.
Чтобы избежать страшного заболевания, специалисты призывают привить домашних питомцев, а также ни в коем случае не контактировать с дикими и бродячими животными. Если же укус всё-таки произошел, то следует промыть рану и экстренно отправиться в больницу: чем раньше начать лечение, тем больше шансов на выживание.
Ранее Mkset сообщил о новых правилах для владельцев домашних животных: никаких бродячий питомцев и личная жилплощадь каждому коту.