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Posted 13 января, 11:30

Published 13 января, 11:30

Modified 13 января, 12:03

Updated 13 января, 12:03

Десять тысяч человек привились от бешенства в Башкирии

Жертвами бродяг стали почти 10`000 человек в Башкирии

13 января 2025, 11:30

Десять тысяч человек привились от бешенства в Башкирии

Почти 10 тысяч человек обратились за вакциной от бешенства в Башкирии в 2024 году, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в понедельник, 13 января.

Сразу 9,9 тысяч в Башкирии человек обратились за помощью к медикам после укусов животных, причем больше половины из них — почти 6,2 тысяч граждан — пострадали от укусов собак. В ведомстве также сообщили, что планка 10 тысяч человек в год держится стабильно уже несколько лет, хотя в последнее время показатель пошел на спад.

Специалисты напоминают, что бешенство — это опасный вирус, который передается через укусы инфицированных животных. Заболевание в корни поражает нервную систему человека, что может привести к быстрой смерти без своевременного лечения.

Чтобы избежать страшного заболевания, специалисты призывают привить домашних питомцев, а также ни в коем случае не контактировать с дикими и бродячими животными. Если же укус всё-таки произошел, то следует промыть рану и экстренно отправиться в больницу: чем раньше начать лечение, тем больше шансов на выживание.

Ранее Mkset сообщил о новых правилах для владельцев домашних животных: никаких бродячий питомцев и личная жилплощадь каждому коту.

«Звучит как очередное издевательство…»
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