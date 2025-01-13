Жертвами бродяг стали почти 10`000 человек в Башкирии

Сразу 9,9 тысяч в Башкирии человек обратились за помощью к медикам после укусов животных, причем больше половины из них — почти 6,2 тысяч граждан — пострадали от укусов собак. В ведомстве также сообщили, что планка 10 тысяч человек в год держится стабильно уже несколько лет, хотя в последнее время показатель пошел на спад.