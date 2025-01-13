Второй номер печатного журнала Mash Room посвятили обмену пленными

Posted 13 января, 16:02
Published 13 января, 16:02
Modified 13 января, 16:04
Updated 13 января, 16:04
Согласно заявлению главного редактора Mash Room Никиты Матнишяна, в издании поднимается тема обменов людьми между государствами как минимум за последние 30 лет — от переговоров об освобождении экипажа Ил-76 в Кандагаре в 90-х и до событий современности, когда государственные деятели постоянно находятся на связи с неприятелем, чтобы вернуть домой парней, решивших защищать нашу Родину.
В материалах выпуска затрагиваются острые, даже болезненные вопросы, касающиеся людских судеб в политическом мире. Герои публикаций подвергались серьезным испытаниям во время задержания и нахождения в неволе. Например, командиру Ил-76, Герою России Владимиру Шарпатову удалось вырваться из афганского плена в Кандагаре, где он оказался в 1995 году. Самым тяжелым испытанием он назвал отсутствие связи с родными.
Команде удалось сбежать от талибов: вылетевший в экстремально сложных условиях авиалайнер совершил посадку в ОАЭ, где его достойно принял наследный принц Шарджи. Шарпатов поделился с журналистами историей о том, как попал в плен и как смог совершить побег.
В новом номере есть еще одна интересная публикация. Она основана на истории другого гражданина РФ — бизнесмена Виктора Бута, который 15 лет находился в заключении в США. Американцы обнаружили оружие в зафрахтованном им самолёте Ил-76. Мужчина вспоминает, как помогал команде при планировании побега от захватчиков.
Сначала экипаж смог доказать талибам, что самолет почти новый, поэтому им дали разрешение ездить и проводить обслуживание. Потом команда заявила, что в соответствии с техническим регламентом и с прилагаемой инструкцией в баке должно быть минимально 10–12 тонн топлива, и самолет позволили заправить. Спустя пару месяцев члены команды отметили, что по регламенту во избежание деформации колес необходимо производить руление. «Потом разрешили запускать двигатели. То есть мы вот так постепенно подготовили всё для того, чтобы побег состоялся».
В 2005 году в США в прокат вышла драматическая кинокартина «Оружейный барон». Создатели образа главного героя ленты были вдохновлены историей Бута. По мнению предпринимателя, озвученному в одном из интервью, фильм является «созданной историей» и демонизирует его личность. Но о годах нахождения в американской тюрьме Виктор рассказывает абсолютно нейтрально, отмечая, что гуманное отношение к пленным совсем не чуждо американским гражданам.
Печатное издание Mash Room не является коммерческим — журнал позиционирует себя как проект, в котором под разными углами рассматриваются многие значимые события. Mash Room, созданный как логическое продолжение подкастов «Не выходя из комнаты» и «Конец истории», стал образцом уникальной визуальной подачи новостного контента в Telegram. Данное издание объединило истории разных эпох и людей. Этот продукт создан для вдумчивого чтения, тогда как цифровые форматы обычно рассчитаны на быстрый отклик аудитории.
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