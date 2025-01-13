Второй номер печатного журнала Mash Room посвятили обмену пленными

Сначала экипаж смог доказать талибам, что самолет почти новый, поэтому им дали разрешение ездить и проводить обслуживание. Потом команда заявила, что в соответствии с техническим регламентом и с прилагаемой инструкцией в баке должно быть минимально 10–12 тонн топлива, и самолет позволили заправить. Спустя пару месяцев члены команды отметили, что по регламенту во избежание деформации колес необходимо производить руление. «Потом разрешили запускать двигатели. То есть мы вот так постепенно подготовили всё для того, чтобы побег состоялся».