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Posted 13 января, 05:32

Published 13 января, 05:32

Modified 13 января, 08:57

Updated 13 января, 08:57

Вандалы разбили трассу в Башкирии

Вандалы разбили трассу в Башкирии

13 января 2025, 05:32
Фото: 1MI.
Любители лыжного спорта в Салавате столкнулись с актом вандализма, который лишил их возможности насладиться зимним отдыхом, сообщают в понедельник, 13 января, очевидцы в соцсетях.

Представьте себе: морозный день, идеально подготовленная лыжная трасса, и вы, полные предвкушения, готовитесь к захватывающей прогулке на лыжах. Но вместо этого вас ждет разочарование — трасса, старательно подготовленная энтузиастами, превращена в месиво. Именно такая неприятность произошла на «Салаватской лыжне», любимом месте отдыха многих жителей региона.

Как рассказали в социальных сетях сами лыжники, группа молодых людей на шести квадроциклах буквально «прошлась» по шести километрам подготовленной трассы, проигнорировав просьбы не портить лыжню. По словам очевидцев, они делали это намеренно, с ухмылками на лицах, нанося непоправимый ущерб кропотливой работе сотрудников спортивной школы «Триумф», которые готовили трассу.

Фото: Черный список Салават
— «Салаватская лыжня» исторически является «жемчужиной» города и имеет 63-х летнюю историю. Все заинтересованные лица бережно относятся к лыжне и заботятся о продолжении традиций «Салаватской лыжни». Такого вандализма никто не ожидал, — пишет очевидец в соцсетях.

Ситуация вызвала волну негодования в Сети. Комментаторы осуждают бессовестный поступок молодых людей, отмечая их неуважение к труду других и к общественному достоянию.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе юный любитель острых ощущений решил покататься на чужой машине, но его заезд закончился погоней и задержанием.

Школьник устроил погоню в Уфе
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