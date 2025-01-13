Вандалы разбили трассу в Башкирии

Представьте себе: морозный день, идеально подготовленная лыжная трасса, и вы, полные предвкушения, готовитесь к захватывающей прогулке на лыжах. Но вместо этого вас ждет разочарование — трасса, старательно подготовленная энтузиастами, превращена в месиво. Именно такая неприятность произошла на «Салаватской лыжне», любимом месте отдыха многих жителей региона.