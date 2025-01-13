Вандалы разбили трассу в Башкирии

Posted 13 января, 05:32
Published 13 января, 05:32
Modified 13 января, 08:57
Updated 13 января, 08:57
Представьте себе: морозный день, идеально подготовленная лыжная трасса, и вы, полные предвкушения, готовитесь к захватывающей прогулке на лыжах. Но вместо этого вас ждет разочарование — трасса, старательно подготовленная энтузиастами, превращена в месиво. Именно такая неприятность произошла на «Салаватской лыжне», любимом месте отдыха многих жителей региона.
Как рассказали в социальных сетях сами лыжники, группа молодых людей на шести квадроциклах буквально «прошлась» по шести километрам подготовленной трассы, проигнорировав просьбы не портить лыжню. По словам очевидцев, они делали это намеренно, с ухмылками на лицах, нанося непоправимый ущерб кропотливой работе сотрудников спортивной школы «Триумф», которые готовили трассу.
— «Салаватская лыжня» исторически является «жемчужиной» города и имеет 63-х летнюю историю. Все заинтересованные лица бережно относятся к лыжне и заботятся о продолжении традиций «Салаватской лыжни». Такого вандализма никто не ожидал, — пишет очевидец в соцсетях.
Ситуация вызвала волну негодования в Сети. Комментаторы осуждают бессовестный поступок молодых людей, отмечая их неуважение к труду других и к общественному достоянию.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе юный любитель острых ощущений решил покататься на чужой машине, но его заезд закончился погоней и задержанием.