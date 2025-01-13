В Уфу на каникулы приехали совсем не туристы

Posted 13 января, 18:06
Published 13 января, 18:06
Modified 13 января, 18:06
Updated 13 января, 18:06
Эксперты сферы недвижимости на основе собственных данных оценили бронирования в крупных городах России в новогодние каникулы. В топ-20 направлений попали и весь не туристические локации страны, и привычные для новогодних каникул города. Как сообщает «Циан», российских туристов Уфа привлекла как место для спонтанного визита. По данным авторов исследования, на столицу Башкирии пришлось 1,3% краткосрочных бронирований в начале январе 2025 года. Только в Уфу приезжали далеко не туристы и совсем не отдыхать.
— Многие города из двадцатки не являются типичными туристическими направлениями. В эти города люди часто приезжают не для отдыха, а по личным делам, в том числе и местные жители. Поэтому не всегда есть необходимость и возможность планировать поездку заранее. Такие спонтанные поездки на новогодние праздники обычно длятся недолго, в среднем около полутора-двух дней. Для сравнения, средняя продолжительность всех поездок на новогодние каникулы в этом году составляет более трёх дней. Поскольку большинство спонтанных поездок совершаются не для отдыха, а по личным делам, то и время пребывания в городе сокращается, — отмечает эксперт «Циан. Аналитики» Елена Бобровская.
Напомним, ранее корреспондент Mkset разбирался в истории с отравлением московских туристов на новогоднем отдыхе в Башкирии.