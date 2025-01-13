В Уфу на каникулы приехали совсем не туристы

Эксперты сферы недвижимости на основе собственных данных оценили бронирования в крупных городах России в новогодние каникулы. В топ-20 направлений попали и весь не туристические локации страны, и привычные для новогодних каникул города. Как сообщает «Циан», российских туристов Уфа привлекла как место для спонтанного визита. По данным авторов исследования, на столицу Башкирии пришлось 1,3% краткосрочных бронирований в начале январе 2025 года. Только в Уфу приезжали далеко не туристы и совсем не отдыхать.