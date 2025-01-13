В Башкирии утвержден предельный рост коммунальных платежей в 2025 году

Posted 13 января, 12:30
Published 13 января, 12:30
Modified 13 января, 12:30
Updated 13 января, 12:30
Повышение тарифов в нашей стране коснется всех коммунальных услуг: газа (увеличение на 10,3%), электроэнергии (на 12,6%), воды и отопления.
С 1 июля 2026 года тарифы вырастут еще на 5,4%, в 2027 году — на 4,8% — эти данные опубликованы на сайте Банки.ру.
— В Башкортостане средний индекс на 2025 год установлен в размере 14,6%, а предельное отклонение — 2,1%. Значит, в Уфе, столице региона, могут поднять тарифы до 16,7%, а в других регионах сделать тарифы ниже. Но в среднем по республике повышение не должно быть выше этих самых 14,6%, — указано на сайте Банки.ру.
Точный размер повышения ЖКУ утверждают местные власти, но в рамках предельного отклонения, зафиксированного в Постановлении Правительства РФ.
Глава республики Радий Хабиров подписал распоряжение, по которому в Башкирии в 2025 году утверждены предельные индексы изменения тарифов на коммунальные услуги.
Федеральное законодательство РФ позволяет изменение цен ЖКУ раз в год 1 июля. Стоимость услуг зависят от цен на газ, электро и тепловую энергию. Также учитывается уровень инфляции.
— Каждый месяц растут цены на продукты и услуги. Индексация пенсии скромная и несоизмерима с инфляцией. Очередное увеличение тарифов ЖКХ — это просто удар по бюджетам людей, которые уже ограничивают себя во всем, — рассказал Александр Николаевич, пенсионер.
— У меня двухкомнатная квартира, прихожу с работы домой только «ночевать». За отопление всегда были большие суммы. Сейчас снова подняли все тарифы. Откуда людям брать деньги? Зарплаты не повышаются, продукты растут в цене, бензин поднимают каждую неделю. 20% нашего подъезда систематически не платят коммуналку, думаю сейчас должников станет только больше, — пояснила Елизавета из Уфы.