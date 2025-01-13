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Posted 13 января, 07:16

Published 13 января, 07:16

Modified 13 января, 08:43

Updated 13 января, 08:43

Выброшенные ёлки могут обернуться штрафом

Уфимцев оштрафуют за большие елки

13 января 2025, 07:16

Выброшенные ёлки могут обернуться штрафом

Сюжет
Экология
Неправильно выброшенные елки могут ударить по кошельку уфимцев, согласно введенному штрафу в России, выяснил Mkset в понедельник, 13 января.

Новогодние праздники подошли к концу, поэтому уфимцы массово начали избавляться от зеленого символа главной ночи года — елки. Однако, не все так просто: за неправильную утилизацию лесной красавицы можно получить штраф до ₽3000 рублей, а при повторном нарушении в течение года — ₽5000.

Дело в том, что обычные мусорные баки не предназначены для елок. В них можно выбрасывать вещи, не превышающие 0,5 метра в ширину, длину и высоту. Поэтому натуральную ель стоит распилить перед утилизацией, а искусственную — разобрать.

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Однако экологи напоминают, что процесс разложения елок далеко не быстрый: в естественных условиях дерево может гнить до тридцати лет, а на свалке эта цифра увеличивается в несколько раз. Активисты предлагают уфимцам принять участие в ежегодной акции «Елка в щепки»: лесных красавиц можно будет сдать на утилизацию в специальные приемники в каждом районе города 18, 19, 25 и 26 января.

Ранее Mkset рассказал, что уфимским школьникам неожиданно продлили зимние каникулы.

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