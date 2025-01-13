Уфимцев оштрафуют за большие елки

Однако экологи напоминают, что процесс разложения елок далеко не быстрый: в естественных условиях дерево может гнить до тридцати лет, а на свалке эта цифра увеличивается в несколько раз. Активисты предлагают уфимцам принять участие в ежегодной акции «Елка в щепки»: лесных красавиц можно будет сдать на утилизацию в специальные приемники в каждом районе города 18, 19, 25 и 26 января.