mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 06:38

Published 13 января, 06:38

Modified 13 января, 08:48

Updated 13 января, 08:48

Уфимские врачи реабилитировали картофель

Уфимцам предлагают здороветь на картошке

13 января 2025, 06:38
Фото: 1MI.

Уфимские врачи реабилитировали картофель

Картофель, вопреки популярному мнению, вовсе не «пустышка», рассказали врачи Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Уфе в понедельник, 13 января.

В народе бытует мнение, что картофель — далеко не самый полезный овощ, так как в нем не содержится большое количество витаминов и микроэлементов. Однако уфимские врачи опровергли это суждение в беседе с UfaTime.ru.

В первую очередь важен способ приготовления овоща. В картошке фри, к примеру, действительно почти не остается полезных веществ, а вот если запечь молодой картофель, то в нем останется большое количество микроэлементов, полезных для нервной системы и сердца.

Гной плавил внутренности мужчины — его спасли врачи из Башкирии
Узнать подробнее

Витамины и микроэлементы, содержащиеся в картофеле, способствуют поддержанию стабильного артериального давления. Особенно полезным этот овощ считается при заболеваниях желудка: гастрит, язва, диарея, запор, панкреатит и прочие.

Чтобы картофель действительно не оказался «пустышкой» на столе, эксперты рекомендуют приготавливать его путем варки, запекания, либо же на пару — любой способ, кроме жарки, поможет продукту-любимчику оставаться не только вкусным, но и полезным.

Ранее Mkset раскрыл секрет вечной молодости.

Секрет вечной молодости раскрыли в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
Топ-10 шагов к долголетию назвали врачиРедкие болезни атакуют БашкириюКак питаться, чтобы снизить холестерин — меню от диетологов
#Александра Воля#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Здоровье#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Врачи#Питание#Белебей#Мелеуз#Янаул#Заболевания#Эксперты#Картофель#Витамины#Язва#Микроэлементы#Диеты#Медицинская профилактика#Гастрит
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика