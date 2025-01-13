Уфимцам предлагают здороветь на картошке

Posted 13 января, 06:38
Published 13 января, 06:38
Modified 13 января, 08:48
Updated 13 января, 08:48
В народе бытует мнение, что картофель — далеко не самый полезный овощ, так как в нем не содержится большое количество витаминов и микроэлементов. Однако уфимские врачи опровергли это суждение в беседе с UfaTime.ru.
В первую очередь важен способ приготовления овоща. В картошке фри, к примеру, действительно почти не остается полезных веществ, а вот если запечь молодой картофель, то в нем останется большое количество микроэлементов, полезных для нервной системы и сердца.
Витамины и микроэлементы, содержащиеся в картофеле, способствуют поддержанию стабильного артериального давления. Особенно полезным этот овощ считается при заболеваниях желудка: гастрит, язва, диарея, запор, панкреатит и прочие.
Чтобы картофель действительно не оказался «пустышкой» на столе, эксперты рекомендуют приготавливать его путем варки, запекания, либо же на пару — любой способ, кроме жарки, поможет продукту-любимчику оставаться не только вкусным, но и полезным.
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