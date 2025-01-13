Уфимский цирк готовится к возрождению

Напомним, что здание цирка было закрыто для посещений еще в 2017 году из-за аварийного состояния. По данным источников, Республика Башкортостан не имела права самостоятельно проводить ремонт, так как здание принадлежит федеральной структуре — Росцирку. Башкортостан за свой счет разработал проект реконструкции, но федеральный бюджет долгое время не выделял средства на его реализацию.