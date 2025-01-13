Уфимский цирк готовится к возрождению

Posted 13 января, 08:31
Published 13 января, 08:31
Modified 13 января, 09:38
Updated 13 января, 09:38
После долгих лет ожидания уфимский цирк готовится к масштабной реконструкции. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил ускорить подготовку проекта, чтобы при поступлении финансирования не возникло никаких задержек. По плану, работы должны начаться уже в 2026 году.
На оперативном совещании в правительстве Хабиров подчеркнул важность своевременного решения всех организационных вопросов. Он также поручил министру культуры РБ Амине Шафиковой довести до конца вопрос с финансированием для начала реконструкции Русского драматического театра.
Напомним, что здание цирка было закрыто для посещений еще в 2017 году из-за аварийного состояния. По данным источников, Республика Башкортостан не имела права самостоятельно проводить ремонт, так как здание принадлежит федеральной структуре — Росцирку. Башкортостан за свой счет разработал проект реконструкции, но федеральный бюджет долгое время не выделял средства на его реализацию.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии почти утраченный объект культурного наследия в ближайшем будущем ждет реконструкция.