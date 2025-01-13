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Posted 13 января, 08:31

Published 13 января, 08:31

Modified 13 января, 09:38

Updated 13 января, 09:38

Цирк Уфы отремонтируют

Уфимский цирк готовится к возрождению

13 января 2025, 08:31
Фото: Подслушано в Башкирии.

Цирк Уфы отремонтируют

Сюжет
Радий Хабиров
Легендарный цирк Уфы наконец-то дождется ремонта, а его двери вновь распахнутся для зрителей, сообщает в понедельник, 13 января, правительство Башкирии.

После долгих лет ожидания уфимский цирк готовится к масштабной реконструкции. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил ускорить подготовку проекта, чтобы при поступлении финансирования не возникло никаких задержек. По плану, работы должны начаться уже в 2026 году.

На оперативном совещании в правительстве Хабиров подчеркнул важность своевременного решения всех организационных вопросов. Он также поручил министру культуры РБ Амине Шафиковой довести до конца вопрос с финансированием для начала реконструкции Русского драматического театра.

Фото: Подслушано в Башкирии

Напомним, что здание цирка было закрыто для посещений еще в 2017 году из-за аварийного состояния. По данным источников, Республика Башкортостан не имела права самостоятельно проводить ремонт, так как здание принадлежит федеральной структуре — Росцирку. Башкортостан за свой счет разработал проект реконструкции, но федеральный бюджет долгое время не выделял средства на его реализацию.

Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии почти утраченный объект культурного наследия в ближайшем будущем ждет реконструкция.

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