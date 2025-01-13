Уфимский аэропорт примет многострадальный рейс спустя сутки

Пассажиры рейса авиакомпании «Россия» оказались заложниками непогоды, которая парализовала «Пулково» 12 января. Практически весь день следовавшие Санкт-Петербург самолёты сажали на запасных аэродромах. Сильный снегопад удалось победить только к 20:00 мск в воскресенье. Как сообщила Росавиация, к этому времени наземные службы «Пулково» смогли привести взлетно-посадочные полосы в нормативное состояние. До этого момента посадка в аэропорту не производилась.