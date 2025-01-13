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Posted 13 января, 16:46

Published 13 января, 16:46

Modified 13 января, 16:48

Updated 13 января, 16:48

Уфимские пассажиры застряли в «Пулково»

Уфимский аэропорт примет многострадальный рейс спустя сутки

13 января 2025, 16:46
Фото: mkset.ru.

Уфимские пассажиры застряли в «Пулково»

Непогода спутала карта любителям воздушного транспорта — они оказались заложниками стихии, сообщают в понедельник, 13 января, пресс-службы аэропортом Санкт-Петербурга и Уфы.
Фото: Аэропорт «Уфа»
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Прибытие пассажиров рейса FV 6413 «Санкт-Петербург — Уфа», который должен был сесть в столице Башкирии еще вечером в воскресенье, запланировано на 23:00 понедельника, 13 января. Об этом гласят данные онлайн-табло международного аэропорта «Уфа».

Пассажиры рейса авиакомпании «Россия» оказались заложниками непогоды, которая парализовала «Пулково» 12 января. Практически весь день следовавшие Санкт-Петербург самолёты сажали на запасных аэродромах. Сильный снегопад удалось победить только к 20:00 мск в воскресенье. Как сообщила Росавиация, к этому времени наземные службы «Пулково» смогли привести взлетно-посадочные полосы в нормативное состояние. До этого момента посадка в аэропорту не производилась.

Из-за этого, как сообщают авиакомпания «Россия», зарезервированный под рейс FV 6413 «Санкт-Петербург — Уфа» борт не смог вовремя прибыть в воздушную гавань. Пассажиров многострадального рейса отправят в Уфу силами «Аэрофлота». Они прибудут в конечную точку маршрута на рейсе SU6413.

Добавим, что на период ожидания перевозчик обязан обеспечивать пассажиров напитками, питанием и местами для отдыха — номерами в гостинице. Если этого не произошло, то пассажиры могут обратиться в транспортную прокуратуру и потребовать возмещение.

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