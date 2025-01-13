Уфимские таксисты призывают к забастовке

Posted 13 января, 15:35
Published 13 января, 15:35
Modified 13 января, 15:43
Updated 13 января, 15:43
В сети появилась листовка, которая распространяется среди таксистов. Работники жалуются, что 2024 год был не простым: агрегатор действовал исключительно в интересах пассажиров, забывая о своих работниках, а депутаты выдвигали «абсурдные инициативы». Базовые тарифы на поездки не даже покрывают расходов на обслуживание автомобилей. При этом даже малейший коэффициент вызывает панику и гнев пассажиров.
Таксисты, в надежде привлечь внимание к проблеме, призывают не брать заказы во вторник, 14 января, с 16:30 до 19:00.
— За несколько часов по вечерним пробкам ты не заработаешь «миллионы», но возможно нас заметят. Если не Яша (прим. — уменьшительно-ласкательное название агрегатора), то СМИ или пассажиры, — пишет автор листовки.
Mkset узнал мнение местного таксиста:
— Я в такси работаю уже третий год и с каждым годом все хуже. Таксопарки покупают всё больше и больше авто, значит, спрос есть. Всё приезжие сразу идут в такси работать и на доставку. А количество платежеспособных пассажиров уменьшается. На наши просьбы об увеличении стоимости заявок вообще никак не реагируют. Может хоть так мы привлечем к себе внимание? — прокомментировал идею с забастовкой водитель такси из Уфы Максим.
Тем временем пассажиру инициативу таксистов не оценили:
— Таксисты строят из себя вечно бедных и несчастных. Хотя вечно сталкиваешься с высоким спросом: малейшая непогода — цены сразу взлетают. Про цены в утренний и вечерний час пик даже сказать страшно!!! А сами таксисты какие охамевшие??? Страшно дышать даже чтобы с порцией недовольства не столкнуться. А машины какие? Грязные вечно!!! Пусть начнут с себя, а потом уже бастует, — поделилась мнением по поводу забастовки уфимка.
Ранее Mkset рассказал, насколько повысились цены на бензин, проезд на платных дорогах и сами автомобили в 2025 году.