Уфимские таксисты призывают к забастовке

В сети появилась листовка, которая распространяется среди таксистов. Работники жалуются, что 2024 год был не простым: агрегатор действовал исключительно в интересах пассажиров, забывая о своих работниках, а депутаты выдвигали «абсурдные инициативы». Базовые тарифы на поездки не даже покрывают расходов на обслуживание автомобилей. При этом даже малейший коэффициент вызывает панику и гнев пассажиров.