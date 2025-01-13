Уфимская нищета стала причиной уголовного дела

Как считают в правоохранительных органах, компания «Двери Волховец» в далеком 2021 году решила сэкономить на зарплате одному из сотрудников. Работник не получал выплаты с марта по декабрь, а в общем сумма задолженности организации превысила ₽200 тысяч.