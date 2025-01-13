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Posted 13 января, 09:07

Published 13 января, 09:07

Modified 13 января, 09:33

Updated 13 января, 09:33

Работнику из Уфы почти год не выплачивали зарплату

Уфимская нищета стала причиной уголовного дела

13 января 2025, 09:07

Работнику из Уфы почти год не выплачивали зарплату

Против уфимской компании, не выплачивающей работнику зарплату около десяти месяцев, возбудили уголовное дело, сообщили в региональном Следкоме в понедельник, 13 января.

Как считают в правоохранительных органах, компания «Двери Волховец» в далеком 2021 году решила сэкономить на зарплате одному из сотрудников. Работник не получал выплаты с марта по декабрь, а в общем сумма задолженности организации превысила ₽200 тысяч.

Историей обделенного работника заинтересовались в Следкоме, возбудив уголовное дело за полную невыплату зарплаты. Теперь горе-бухгалтерам помогают правоохранители: сотрудники проводят финансовую проверку организации, а также выясняют были ли ещё сотрудники, которым не удалось ухватить кусок зарплатного пирога.

Ранее Mkset рассказал, в каких работниках нуждается Башкортостан.

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