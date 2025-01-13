Уфимец в аэропорту обокрал авиакомпанию

Posted 13 января, 11:49
Published 13 января, 11:49
Modified 13 января, 11:51
Updated 13 января, 11:51
В аэропорту Ханты-Мансийска сотрудники полиции поймали мужчину из Уфы, который украл телефон. Уфимец воспользовался случаем, который обернется для него судимостью.
— 12 января 2025 года в полицию аэропорта обратилась сотрудница авиакомпании. Она сказала, что у неё пропал телефон, который она оставила в туалете. Ущерб компании составил 10 000 рублей, — сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.
Сотрудники полиции проверили записи с камер и узнали, что телефон украл 31-летний мужчина из Уфы. Раньше он не нарушал закон. Полицейские поймали его в аэропорту и отвезли в отделение. Оказалось, что мужчина ждал рейс в Уфу и увидел оставленный телефон. Он хотел использовать его для себя.
В полиции завели уголовное дело по статье «Кража». Мужчине запретили уезжать из региона.
Напомним, ранее Mkset сообщил детали резонансной смертельной аварии с участием сотрудника наркоконтроля в Башкирии.