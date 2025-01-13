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Posted 13 января, 11:49

Published 13 января, 11:49

Modified 13 января, 11:51

Updated 13 января, 11:51

Уфимец в аэропорту обокрал авиакомпанию

Уфимец в аэропорту обокрал авиакомпанию

13 января 2025, 11:49
Фото: mkset.ru.
Пассажир воздушных ворот Ханты-Мансийска воспользовался забывчивостью сотрудницы организации, сообщает в понедельник, 13 января, пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

В аэропорту Ханты-Мансийска сотрудники полиции поймали мужчину из Уфы, который украл телефон. Уфимец воспользовался случаем, который обернется для него судимостью.

— 12 января 2025 года в полицию аэропорта обратилась сотрудница авиакомпании. Она сказала, что у неё пропал телефон, который она оставила в туалете. Ущерб компании составил 10 000 рублей, — сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Сотрудники полиции проверили записи с камер и узнали, что телефон украл 31-летний мужчина из Уфы. Раньше он не нарушал закон. Полицейские поймали его в аэропорту и отвезли в отделение. Оказалось, что мужчина ждал рейс в Уфу и увидел оставленный телефон. Он хотел использовать его для себя.

В полиции завели уголовное дело по статье «Кража». Мужчине запретили уезжать из региона.

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Напомним, ранее Mkset сообщил детали резонансной смертельной аварии с участием сотрудника наркоконтроля в Башкирии.

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