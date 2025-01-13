Уфимец в аэропорту обокрал авиакомпанию

Сотрудники полиции проверили записи с камер и узнали, что телефон украл 31-летний мужчина из Уфы. Раньше он не нарушал закон. Полицейские поймали его в аэропорту и отвезли в отделение. Оказалось, что мужчина ждал рейс в Уфу и увидел оставленный телефон. Он хотел использовать его для себя.