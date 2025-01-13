Светится ярче солнца: как выбрать идеальную лампочку для вашего дома?

Всё чаще можно услышать мнение, что чем мощнее лампочка, тем она ярче. Но это не совсем так. Мощность указывает на количество электроэнергии, которое потребляет лампочка, а вот яркость света зависит от светового потока. Это означает, что две лампы одинаковой мощности могут давать совершенно разные уровни освещённости. Например, светодиодная лампа на 11 Вт может светить не ярче, чем 9 Вт, если только не учитывать дополнительные факторы, такие как конструкция и тип технологии.