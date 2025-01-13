Снять квартиру в Уфе стало на 22,1% дороже

Posted 13 января, 15:18
Published 13 января, 15:18
Modified 13 января, 15:18
Updated 13 января, 15:18
В среднем по стране рост стоимости аренды жилья в 2024 году составил 31,4%, средняя квартира с одной комнатой сдается сейчас за ₽27`259 в месяц. Так, рост стоимости аренды «однушки» в Уфе составил 23% и цена решения вопроса с местом проживания оказалась на отметке в ₽24`198. Снять в Уфе «двушку» за 2024 год стало дороже на 20,3% — цена аренды ₽30`763 в месяц. Аренда «трешки» выросла на 23,2%, до ₽41`722 за месяц проживания. Средний рост стоимости аренды квартир составил 22,1%.
Впрочем, ищущим угол в Уфе еще можно позавидовать. Так, их братья и сестры по несчастью из других городов России вынуждены платить за аренду квартир еще выше. Взлет цен на съем жилья в пяти городах региональных центрах оказался выше 50%.
— Больше всего съемные однокомнатные квартиры выросли в цене в Череповце (+71,8%), Курске (+69,5%), Орле (+65,5%), Чите (+63,6%) и Ижевске (+55,1%), — уточнили авторы исследования.