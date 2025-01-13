Снять квартиру в Уфе стало на 22,1% дороже

В среднем по стране рост стоимости аренды жилья в 2024 году составил 31,4%, средняя квартира с одной комнатой сдается сейчас за ₽27`259 в месяц. Так, рост стоимости аренды «однушки» в Уфе составил 23% и цена решения вопроса с местом проживания оказалась на отметке в ₽24`198. Снять в Уфе «двушку» за 2024 год стало дороже на 20,3% — цена аренды ₽30`763 в месяц. Аренда «трешки» выросла на 23,2%, до ₽41`722 за месяц проживания. Средний рост стоимости аренды квартир составил 22,1%.