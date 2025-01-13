Скандальные десерты исчезли из Уфы

Сеть магазинов «ВкусВилл» попала в очередной скандал. На этот раз работа компании задела не чувства, а самое живое своих покупателей. Как сообщает РИА Новости, в понедельник, 13 января, купивший во «ВкусВилле» кейс-торт потребитель обнаружил в десерте «ДэнБош». Начавшая наслаждаться им девушка обнаружила в продукте стекло. Позже в компании заявили, что найденное в десерте — не стекло, а пластик. Сомнительный опасный продукт у заказчицы забрал курьер. Кейс-торт «ДэнБош» отправили на исследование. «ВкусВилл» заверил, что снял всю партию с продажи.