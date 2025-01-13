Скандальные десерты исчезли из Уфы

Posted 13 января, 18:29
Published 13 января, 18:29
Modified 13 января, 18:31
Updated 13 января, 18:31
Сеть магазинов «ВкусВилл» попала в очередной скандал. На этот раз работа компании задела не чувства, а самое живое своих покупателей. Как сообщает РИА Новости, в понедельник, 13 января, купивший во «ВкусВилле» кейс-торт потребитель обнаружил в десерте «ДэнБош». Начавшая наслаждаться им девушка обнаружила в продукте стекло. Позже в компании заявили, что найденное в десерте — не стекло, а пластик. Сомнительный опасный продукт у заказчицы забрал курьер. Кейс-торт «ДэнБош» отправили на исследование. «ВкусВилл» заверил, что снял всю партию с продажи.
И в компании не лукавят. Так, в Уфе на онлайн-витрине «ВкусВилла» нет ни одного десерта формата кейс-торт. Хотя, ранее в наличии были такие сладости с наименованиями «Наполеон», «Манго и маракуйя», «Чизкейк» и «Капибара». А вот «ДэнБош» уфимцам, судя по всему, «ВкусВилл» так ни разу и не дал попробовать.
Стоит заметить, что цены на перечисленные десерты колеблются от ₽381 до ₽513. За эти деньги можно плучить кейс-торты весом от 200 гр до 370 гр.