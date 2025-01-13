mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 18:29

Published 13 января, 18:29

Modified 13 января, 18:31

Updated 13 января, 18:31

Скандальные десерты исчезли из Уфы

Скандальные десерты исчезли из Уфы

13 января 2025, 18:29
Фото: mkset.ru.
Торты-кейсы во «ВкусВилле» больше недоступны покупателям после обнаружения лишних предметов в одном из угощений сети магазинов в понедельник, 13 января, следует из мониторинга онлайн-витрины.

Сеть магазинов «ВкусВилл» попала в очередной скандал. На этот раз работа компании задела не чувства, а самое живое своих покупателей. Как сообщает РИА Новости, в понедельник, 13 января, купивший во «ВкусВилле» кейс-торт потребитель обнаружил в десерте «ДэнБош». Начавшая наслаждаться им девушка обнаружила в продукте стекло. Позже в компании заявили, что найденное в десерте — не стекло, а пластик. Сомнительный опасный продукт у заказчицы забрал курьер. Кейс-торт «ДэнБош» отправили на исследование. «ВкусВилл» заверил, что снял всю партию с продажи.

И в компании не лукавят. Так, в Уфе на онлайн-витрине «ВкусВилла» нет ни одного десерта формата кейс-торт. Хотя, ранее в наличии были такие сладости с наименованиями «Наполеон», «Манго и маракуйя», «Чизкейк» и «Капибара». А вот «ДэнБош» уфимцам, судя по всему, «ВкусВилл» так ни разу и не дал попробовать.

Стоит заметить, что цены на перечисленные десерты колеблются от ₽381 до ₽513. За эти деньги можно плучить кейс-торты весом от 200 гр до 370 гр.

Фото: Мобильное приложение «ВкусВилл»
Беременность едва не убила молодую уфимку
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель «ватрушки» угробил пассажираДля 600 машин построили 70 заправок в БашкирииВзлёт цен на бензин ожидают в Башкирии
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Дороги#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Москва#Скандал#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Мониторинг#Белебей#Мелеуз#Янаул#Инциденты#Стекло#Покупатели#ВкусВилл#Десерты#Кейс-торт#ДэнБош#Пластик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика