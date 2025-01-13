Школьникам продлили каникулы в Уфе

Posted 13 января, 06:36
Published 13 января, 06:36
Modified 13 января, 08:50
Updated 13 января, 08:50
Как стало известно, 13 января для многих уфимских школьников начался необычно. В гимназии №47, по данным источников, якобы сработала тревожная кнопка — поступило сообщение о подозрительном предмете в здании. В результате, всех учеников и сотрудников учреждения образования срочно эвакуировали. По другим версиям, причиной эвакуации мог стать порыв трубы. По данным соцсетей, никто не пострадал, и всех детей отправили домой. На фотографиях с места событий можно увидеть карету скорой помощи.
Однако, за этим неожиданным событием последовало еще более приятное известие для школьников. Учитывая, что после длинных новогодних каникул дети еще не успели поучиться, эту внеплановую эвакуацию многие восприняли как приятный бонус — дополнительные выходные.
— Я не успел почувствовать вкус учебы, а уже опять домой, — пишет один из учеников школы.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе юный любитель острых ощущений решил покататься на чужой машине, но его заезд закончился погоней и задержанием.