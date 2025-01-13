Школьникам продлили каникулы в Уфе

Как стало известно, 13 января для многих уфимских школьников начался необычно. В гимназии №47, по данным источников, якобы сработала тревожная кнопка — поступило сообщение о подозрительном предмете в здании. В результате, всех учеников и сотрудников учреждения образования срочно эвакуировали. По другим версиям, причиной эвакуации мог стать порыв трубы. По данным соцсетей, никто не пострадал, и всех детей отправили домой. На фотографиях с места событий можно увидеть карету скорой помощи.