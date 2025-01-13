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Posted 13 января, 04:29

Published 13 января, 04:29

Modified 13 января, 09:00

Updated 13 января, 09:00

Школьник устроил погоню в Уфе

Школьник устроил погоню в Уфе

13 января 2025, 04:29
Фото: 1MI.
Юный любитель острых ощущений решил покататься на чужой машине, но его заезд закончился погоней и задержанием, сообщает в понедельник, 13 января, управление Росгвардии по РБ.

Как стало известно, улицы Уфы стали ареной для захватывающей, но крайне опасной «автогонки». Всё началось с того, что патруль Росгвардии заметил подозрительную «четырнадцатую» на улице Гафури. Машина ехала без фар, да еще и с явными вмятинами. «Вишенкой на торте» стало игнорирование красного сигнала светофора, что, конечно, не оставило выбора патрульным.

Началась погоня. «Четырнадцатая» лихо неслась по улицам, явно не собираясь сдаваться. Но, видимо, водитель оказался не Шумахером — на очередном вираже его занесло, и он врезался в сугроб. Попытка сбежать пешком тоже не удалась — росгвардейцы оказались быстрее и поймали беглеца.

И вот тут самое интересное: за рулём оказался… юноша 2009 года рождения. Теперь юному «гонщику» предстоит разбирательство с сотрудниками МВД.

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