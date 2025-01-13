Школьник устроил погоню в Уфе

Как стало известно, улицы Уфы стали ареной для захватывающей, но крайне опасной «автогонки». Всё началось с того, что патруль Росгвардии заметил подозрительную «четырнадцатую» на улице Гафури. Машина ехала без фар, да еще и с явными вмятинами. «Вишенкой на торте» стало игнорирование красного сигнала светофора, что, конечно, не оставило выбора патрульным.