mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 19:00

Published 13 января, 19:00

Modified 13 января, 19:00

Updated 13 января, 19:00

Сегодня в Уфе: скорая весна и тарифы ЖКХ

Сегодня в Уфе: скорая весна и тарифы ЖКХ

13 января 2025, 19:00
Фото: Ратмир Мавлиев.
Сюжет
Экология
Рассказываем в традиционном дайджесте Mkset самые важные и свежие новости Уфы, которые нужно знать сегодня, 14 января.

Погода в Уфе сегодня

Вторник, 14 января, не принесет в Уфу и легкого намёка на крещенские морозы. Наоборот, в городе установилась метеорологическая весна. Дневные и ночные температуры практически сравнялись, они не опускаются ниже -10°С. Ночью в Уфе от -6°С до -8°С, а днем ожидается от -3°С до -5°С.

К слову, ранее уфимские чиновники поставили под вопрос организацию крещенских купаний в 2025 году. Но все точки над «i» расставили на оперативном совещании под руководством главы Башкирии Радия Хабирова.

Крещение 2025 в Башкирии: где откроют купели и как себя вести на обряде
Узнать подробнее

Дороги в Уфе

Пассажиров общественного транспорта ждут перемены. Так, изменили схему движения уфимских маршрутов №167 и №258. Как они теперь будут ездить — можно узнать здесь.

Маршрутки будут ходить по-новому в Уфе
Узнать подробнее

Проклятый рейс

Почти сутки занял у авиапассажиров перелет из питерского «Пулково» в Уфу. Нет, рейс не был экскурсионным и пассажиры не любовались на Россию с высоты птичьего полёта. Всё это время они провели на чемоданах. Причина — сильный снегопад в Санкт-Петербурге, который парализовал «Пулково». Из-за этого дорога из Северной Пальмиры в столицу Башкирии заняла более суток вместо стандартных двух часов.

Уфимский аэропорт примет многострадальный рейс спустя сутки
Узнать подробнее

Тарифы ЖКХ в Уфе

Депутаты Курултая выходят на работу после каникул. На повестке заседаний комитетов, запланированных на вторник, вопросы трех категорий:

  • экология
  • поддержка сельского хозяйства
  • ЖКХ.

В части последнего обсудят рост тарифов ЖКХ в Башкирии и обновление программы капитального ремонта многоквартирных домов.

В Башкирии утвержден предельный рост коммунальных платежей в 2025 году
Узнать подробнее

Уфа, я люблю тебя!

Столица Башкирии получила неожиданное признание. Сделанный в Уфе снимок внесли в топ-100 фото России в 2024 году. Интересен состав жюри. Там был всего один член — искусственный интеллект.

Искусственный интеллект влюбился в Уфу
Узнать подробнее

Куда сегодня сходить в Уфе

Новогодние каникулы закончились, но праздничное настроение не покидает Уфу. Так, в городе продолжается череда тематических мероприятий.

Те, кто устал от праздника, могут отправиться на фотовыставку. Новый вернисаж представляет Национальный музей Республики Башкортостан.

«Зимний кайф!»: катки начали работу в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
Башкирского полицейского отправили в СИЗОЭКГ в поликлинике обошлось женщине в ₽1,9 млнУфимец в аэропорту обокрал авиакомпанию
#Юлия Литвиненко#Общество#Экология#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Дороги#Благовещенск#Общественный транспорт#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Капитальный ремонт#Новый год#Сельское хозяйство#Транспорт#Санкт-Петербург#Снегопад#Радий Хабиров#Тарифы ЖКХ#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Зима#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Искусственный интеллект#Пулково#Фотовыставка#Крещенские морозы#Национальный музей Республики Башкортостан
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика