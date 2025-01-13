Сегодня в Уфе: скорая весна и тарифы ЖКХ

Posted 13 января, 19:00
Published 13 января, 19:00
Modified 13 января, 19:00
Updated 13 января, 19:00
Вторник, 14 января, не принесет в Уфу и легкого намёка на крещенские морозы. Наоборот, в городе установилась метеорологическая весна. Дневные и ночные температуры практически сравнялись, они не опускаются ниже -10°С. Ночью в Уфе от -6°С до -8°С, а днем ожидается от -3°С до -5°С.
К слову, ранее уфимские чиновники поставили под вопрос организацию крещенских купаний в 2025 году. Но все точки над «i» расставили на оперативном совещании под руководством главы Башкирии Радия Хабирова.
Пассажиров общественного транспорта ждут перемены. Так, изменили схему движения уфимских маршрутов №167 и №258. Как они теперь будут ездить — можно узнать здесь.
Почти сутки занял у авиапассажиров перелет из питерского «Пулково» в Уфу. Нет, рейс не был экскурсионным и пассажиры не любовались на Россию с высоты птичьего полёта. Всё это время они провели на чемоданах. Причина — сильный снегопад в Санкт-Петербурге, который парализовал «Пулково». Из-за этого дорога из Северной Пальмиры в столицу Башкирии заняла более суток вместо стандартных двух часов.
Депутаты Курултая выходят на работу после каникул. На повестке заседаний комитетов, запланированных на вторник, вопросы трех категорий:
В части последнего обсудят рост тарифов ЖКХ в Башкирии и обновление программы капитального ремонта многоквартирных домов.
Столица Башкирии получила неожиданное признание. Сделанный в Уфе снимок внесли в топ-100 фото России в 2024 году. Интересен состав жюри. Там был всего один член — искусственный интеллект.
Новогодние каникулы закончились, но праздничное настроение не покидает Уфу. Так, в городе продолжается череда тематических мероприятий.
Те, кто устал от праздника, могут отправиться на фотовыставку. Новый вернисаж представляет Национальный музей Республики Башкортостан.