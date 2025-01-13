Сегодня в Уфе: скорая весна и тарифы ЖКХ

Почти сутки занял у авиапассажиров перелет из питерского «Пулково» в Уфу. Нет, рейс не был экскурсионным и пассажиры не любовались на Россию с высоты птичьего полёта. Всё это время они провели на чемоданах. Причина — сильный снегопад в Санкт-Петербурге, который парализовал «Пулково». Из-за этого дорога из Северной Пальмиры в столицу Башкирии заняла более суток вместо стандартных двух часов.