С такими дровами тепло продержится дольше, а расход меньше — мифы о круглых и колотых

Для того чтобы разобраться в вопросе, Денис, автор блога «Здравый смысл» провел эксперимент, целью которого было выяснить, горят ли круглые дрова дольше и теплее, чем колотые. Для этого были выбраны две партии дров с одинаковым весом и влажностью, и обе были подвергнуты сгоранию в одинаковых условиях. Для измерения температуры был использован электронный термостат, датчик которого был установлен на чугунной плите, которая более всего подходит для отслеживания изменений температуры.