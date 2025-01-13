Резкое изменение погоды ударит по Уфе

Posted 13 января, 13:17
Published 13 января, 13:17
Modified 13 января, 13:17
Updated 13 января, 13:17
Погода в Уфе завтра, во вторник, 14 января, не заставит доставать из шкафа теплые куртки и надежные валенки. Наступления крещенских морозов в Башкирии синоптики не ждут. Наоборот, например, в Уфе температура воздуха ночью будут практически не отличаться от ее значения днем.
Так, погода в Уфе по прогнозу Башгидромета ожидается едва снежной и ветреной. При скорости порывов ветра до 10 м/с будет идти небольшой снег. Ночью в Уфе от -6°С до -8°С, а днем ожидается от -3°С до -5°С.
Прогноз погоды в Башкирии на вторник, 14 января, мало отличается от ожидаемых в Уфе условий. Если только в части температуры воздуха. Так, завтра в Башкортостане ожидается ночью от -7°С до -12°С, местами при прояснениях — до -18°С, днём воздух в регионе прогреется от -3°С до -8°С.
Автомобилистов просят помнить о коварстве гололедицы: дороги могут быть покрыты ледяной глазурью.
Напомним, ранее погода заставила поволноваться пассажиров аэропорта «Уфа». Она же спутала карты «леопардов» из ХК «Сочи».