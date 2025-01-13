Резкое изменение погоды ударит по Уфе

Прогноз погоды в Башкирии на вторник, 14 января, мало отличается от ожидаемых в Уфе условий. Если только в части температуры воздуха. Так, завтра в Башкортостане ожидается ночью от -7°С до -12°С, местами при прояснениях — до -18°С, днём воздух в регионе прогреется от -3°С до -8°С.