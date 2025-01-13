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Posted 13 января, 13:17

Published 13 января, 13:17

Modified 13 января, 13:17

Updated 13 января, 13:17

Резкое изменение погоды ударит по Уфе

Резкое изменение погоды ударит по Уфе

13 января 2025, 13:17
Фото: mkset.ru.
Вместо наступления традиционных крещенских морозов жителей столицы Башкирии ждёт выравнивание комфортных для января дневных и ночных температур, следует из сообщения Башгидромета в прогнозе погоды для Уфы на вторник, 14 января.

Погода в Уфе завтра, во вторник, 14 января, не заставит доставать из шкафа теплые куртки и надежные валенки. Наступления крещенских морозов в Башкирии синоптики не ждут. Наоборот, например, в Уфе температура воздуха ночью будут практически не отличаться от ее значения днем.

Так, погода в Уфе по прогнозу Башгидромета ожидается едва снежной и ветреной. При скорости порывов ветра до 10 м/с будет идти небольшой снег. Ночью в Уфе от -6°С до -8°С, а днем ожидается от -3°С до -5°С.

Прогноз погоды в Башкирии на вторник, 14 января, мало отличается от ожидаемых в Уфе условий. Если только в части температуры воздуха. Так, завтра в Башкортостане ожидается ночью от -7°С до -12°С, местами при прояснениях — до -18°С, днём воздух в регионе прогреется от -3°С до -8°С.

Автомобилистов просят помнить о коварстве гололедицы: дороги могут быть покрыты ледяной глазурью.

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Напомним, ранее погода заставила поволноваться пассажиров аэропорта «Уфа». Она же спутала карты «леопардов» из ХК «Сочи».

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