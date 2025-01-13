Реновация в Уфе взялась за третий дом

В уфимской Черниковке получили разрешение на возведение многоквартирника в рамках КРТ. Это уже третья высотка, которая будет построена по этой программе. Всего в районе снесут шесть жилых домов, а на их месте возведут многоэтажки почти для полутора тысяч человек.