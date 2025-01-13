Реновация в Уфе взялась за третий дом

Posted 13 января, 12:42
Published 13 января, 12:42
Modified 13 января, 12:57
Updated 13 января, 12:57
В уфимской Черниковке получили разрешение на возведение многоквартирника в рамках КРТ. Это уже третья высотка, которая будет построена по этой программе. Всего в районе снесут шесть жилых домов, а на их месте возведут многоэтажки почти для полутора тысяч человек.
Черниковка попала под активное участие в КРТ. Ранее Mkset рассказал, что в мэрии Уфы почти 16 га черниковской земли отдали под полную реновацию.
Напомним, что договор КРТ заключили в начале 2023 года. На данный момент в рамках программы расселено почти 2,5 тысяч из 3,5 тысяч аварийного жилфонда.
Ранее Mkset рассказал, что не все уфимцы оказались довольны программой КРТ — некоторые даже обещали бастовать.