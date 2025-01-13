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Posted 13 января, 12:42

Published 13 января, 12:42

Modified 13 января, 12:57

Updated 13 января, 12:57

Строительство третьего дома в рамках КРТ начали в Уфе

Реновация в Уфе взялась за третий дом

13 января 2025, 12:42
Фото: 1MI.

Строительство третьего дома в рамках КРТ начали в Уфе

Уже третью высотку в Уфе возведут в рамках комплексного развития территорий, сообщили в Правительстве Республики Башкортостан в понедельник, 13 января.

В уфимской Черниковке получили разрешение на возведение многоквартирника в рамках КРТ. Это уже третья высотка, которая будет построена по этой программе. Всего в районе снесут шесть жилых домов, а на их месте возведут многоэтажки почти для полутора тысяч человек.

Черниковка попала под активное участие в КРТ. Ранее Mkset рассказал, что в мэрии Уфы почти 16 га черниковской земли отдали под полную реновацию.

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Напомним, что договор КРТ заключили в начале 2023 года. На данный момент в рамках программы расселено почти 2,5 тысяч из 3,5 тысяч аварийного жилфонда.

Ранее Mkset рассказал, что не все уфимцы оказались довольны программой КРТ — некоторые даже обещали бастовать.

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