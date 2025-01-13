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Posted 13 января, 10:27

Published 13 января, 10:27

Modified 13 января, 10:43

Updated 13 января, 10:43

Нетрезвый полицейский из Башкирии спровоцировал смертельную аварию

Уфимский бизнесмен погиб из-за пьяного полицейского

13 января 2025, 10:27
Фото: vk.com/Стерлитамак ДТП&StrLive/Тимур Маратович.

Нетрезвый полицейский из Башкирии спровоцировал смертельную аварию

Пьяный сотрудник наркоконтроля устроил аварию из трех машин. Есть жертвы, сообщили в региональном МВД в понедельник, 13 января.

Как считает следствие, 23-летний сотрудник наркоконтроля Юсуп Саттаров сел за руль пьяным. Мужчина влетел в ехавшее впереди авто, за рулем которого находился 32-летний местный бизнесмен Тимур Мухаметьянов. Машину отбросило на встречную полосу, а водитель, ехавший из Стерлитамака в Уфу на день рождения невесты, погиб на месте от полученных травм.

Погибший бизнесмен
Погибший бизнесмен. Фото: vk.com/Тимур Маратович

Водитель ехавшего по встречке «Ниссана», в которого и вылетел автомобиль Тимура после столкновения с машиной полицейского, получил травмы разной тяжести и был экстренно госпитализирован.

Видео: vk.com/Стерлитамак ДТП&StrLive.

Как сообщили в региональном МВД, в отношении сотрудника, устроившего массовую аварию, проводится служебная проверка, в результате которой он будет уволен. Также против Саттарова возбуждено уголовное дело по 264 статье УК РФ. Без указания ее части в пресс-релизе.

— Погиб мой друг, ехал спокойно в Уфу, ему в заднюю часть автомобиля въехал пьяный сотрудник, его вынесло на встречку, он даже понять ничего не успел, — комментирует происшествие прибывший на месте аварии товарищ погибшего.
— Примите соболезнования, родители, мама и бабушка, держитесь. Парень — хороший человек, порядочный, не пьяница, многого добился сам. Таким людям жить бы и жить. А какая пьянь — полицейский — которая лишила жизни, только травму получил.
— Очень-очень жаль погибшего. Такой человек отличный, такой руководитель. Эх, алкашня, когда же вы все перебьетесь и перестанете у людей неповинных жизни забирать. Царствие небесное Тимуру, — выразили соболезнования сотрудники и знакомые Мухаметьянова.

Ранее Mkset рассказал об аварии, унесшей жизнь 19-летнего парня в Башкирии.

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