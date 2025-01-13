Уфимский бизнесмен погиб из-за пьяного полицейского

Posted 13 января, 10:27
Published 13 января, 10:27
Modified 13 января, 10:43
Updated 13 января, 10:43
Как считает следствие, 23-летний сотрудник наркоконтроля Юсуп Саттаров сел за руль пьяным. Мужчина влетел в ехавшее впереди авто, за рулем которого находился 32-летний местный бизнесмен Тимур Мухаметьянов. Машину отбросило на встречную полосу, а водитель, ехавший из Стерлитамака в Уфу на день рождения невесты, погиб на месте от полученных травм.
Водитель ехавшего по встречке «Ниссана», в которого и вылетел автомобиль Тимура после столкновения с машиной полицейского, получил травмы разной тяжести и был экстренно госпитализирован.
Как сообщили в региональном МВД, в отношении сотрудника, устроившего массовую аварию, проводится служебная проверка, в результате которой он будет уволен. Также против Саттарова возбуждено уголовное дело по 264 статье УК РФ. Без указания ее части в пресс-релизе.
— Погиб мой друг, ехал спокойно в Уфу, ему в заднюю часть автомобиля въехал пьяный сотрудник, его вынесло на встречку, он даже понять ничего не успел, — комментирует происшествие прибывший на месте аварии товарищ погибшего.
— Примите соболезнования, родители, мама и бабушка, держитесь. Парень — хороший человек, порядочный, не пьяница, многого добился сам. Таким людям жить бы и жить. А какая пьянь — полицейский — которая лишила жизни, только травму получил.
— Очень-очень жаль погибшего. Такой человек отличный, такой руководитель. Эх, алкашня, когда же вы все перебьетесь и перестанете у людей неповинных жизни забирать. Царствие небесное Тимуру, — выразили соболезнования сотрудники и знакомые Мухаметьянова.
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