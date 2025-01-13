Уфимский бизнесмен погиб из-за пьяного полицейского

Как считает следствие, 23-летний сотрудник наркоконтроля Юсуп Саттаров сел за руль пьяным. Мужчина влетел в ехавшее впереди авто, за рулем которого находился 32-летний местный бизнесмен Тимур Мухаметьянов. Машину отбросило на встречную полосу, а водитель, ехавший из Стерлитамака в Уфу на день рождения невесты, погиб на месте от полученных травм.