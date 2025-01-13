Теперь заживём! Прожиточный минимум взлетел в Башкирии

Posted 13 января, 08:19
Published 13 января, 08:19
Modified 13 января, 08:35
Updated 13 января, 08:35
С 1 января 2025 года прожиточный минимум на душу населения в Башкортостане вырос на 14,7% до ₽15`782. Это на ₽2`029 рублей больше, чем в прошлом году — ₽13`753.
Для трудоспособного населения минимум теперь составляет ₽17`202, для пенсионеров — ₽13`573, а для детей — ₽15`309.
Прожиточный минимум в России — это минимальный уровень дохода, который нужен человеку для удовлетворения основных потребностей, таких как еда, жилье и одежда. Он помогает определить, кто живет за чертой бедности и какие социальные выплаты необходимы.
Как это работает: