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Posted 13 января, 08:19

Published 13 января, 08:19

Modified 13 января, 08:35

Updated 13 января, 08:35

Прожиточный минимум увеличили на 14% в Башкирии

Теперь заживём! Прожиточный минимум взлетел в Башкирии

13 января 2025, 08:19
Фото: 1MI.

Прожиточный минимум увеличили на 14% в Башкирии

Прожиточный минимум подняли более чем на ₽2000 в Башкирии, сообщили в региональном Минтруда в понедельник, 13 января.

С 1 января 2025 года прожиточный минимум на душу населения в Башкортостане вырос на 14,7% до ₽15`782. Это на ₽2`029 рублей больше, чем в прошлом году — ₽13`753.

Для трудоспособного населения минимум теперь составляет ₽17`202, для пенсионеров — ₽13`573, а для детей — ₽15`309.

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Прожиточный минимум в России — это минимальный уровень дохода, который нужен человеку для удовлетворения основных потребностей, таких как еда, жилье и одежда. Он помогает определить, кто живет за чертой бедности и какие социальные выплаты необходимы.

Как это работает:

  • Определение: прожиточный минимум рассчитывается на основе специальной корзины товаров, которая включает продукты и вещи, необходимые для нормальной жизни.
  • Установление: прожиточный минимум устанавливается как на федеральном уровне, так и в каждом регионе отдельно, учитывая местные условия и цены.
  • Социальные выплаты: этот минимум используется для расчета различных пособий, таких как пенсии и выплаты по безработице.
  • Индексация: прожиточный минимум пересматривается с учетом инфляции и изменения цен на товары. Обычно это происходит раз в год. Если цены растут, прожиточный минимум тоже увеличивается, чтобы люди могли поддерживать нормальный уровень жизни.

Ранее Mkset рассказал, кому в Башкирии выдадут по ₽10`000.

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