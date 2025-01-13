Она сломалась из-за снега: как спасти теплицу от зимних бед

Posted 13 января, 07:00
Published 13 января, 07:00
Modified 13 января, 07:02
Updated 13 января, 07:02
Первое, с чем сталкиваются владельцы теплиц зимой, — это снежные сугробы, накапливающиеся на крыше. Свежий и рыхлый снег, хоть и выглядит безобидно, постепенно уплотняется, превращаясь в тяжёлую массу. Особенно опасен мокрый снег, который может повредить конструкцию.
Своевременная уборка снега — залог сохранности теплицы. Для этого идеально подходят мягкие щетки или веники: их щетина не повредит покрытие, будь то плёнка, поликарбонат или стекло. Если снег уже успел слежаться, лучше использовать пластиковую лопату с закруглёнными краями. Важно избегать металлических инструментов — они могут поцарапать или проколоть поверхность.
— Никогда не используйте металлические лопаты для уборки снега с теплицы. Они быстро повреждают покрытие, что впоследствии может привести к разрушению конструкции, — советуют эксперты канала «Наша дача».
Первое, что стоит учитывать при выборе и установке теплицы, — это ее форма и материалы. Например, арочные конструкции реже подвергаются деформациям, поскольку снег легче скатывается с их поверхности. А вот теплицы с плоскими крышами чаще страдают от накопления снега.
Также перед наступлением холодов обязательно удалите с крыши опавшие листья. Они задерживают снег, создавая дополнительную нагрузку. Также полезно установить подпорки под крышу. Это особенно актуально для регионов с обильными снегопадами.
Если конструкция теплицы двускатная или пристроена к стене, на её крыше часто образуется так называемый «ледяной панцирь». В таких случаях особенно важно следить за состоянием покрытия.
— Подпорки внутри теплицы распределяют нагрузку равномерно, снижая риск деформации. Это простое решение, которое может сэкономить вам немало денег, — утверждает эксперты.
Одна из частых ошибок дачников — использование дешевого поликарбоната толщиной 4 мм. Такой материал не способен справиться с зимними нагрузками.
— Для стен теплицы оптимально использовать поликарбонат толщиной 6 мм, а для крыши — 8 мм. Да, это дороже, но зато конструкция будет гораздо прочнее и долговечнее, — рекомендуют эксперты канала «Наша дача».
Опытные дачники придумали способ, как быстро убрать снег с арочной теплицы. Для этого понадобится длинная верёвка. Её перекидывают через конструкцию и, потянув за оба конца, срезают снег. Этот метод эффективен для свежевыпавшего снега, но не подходит, если образовалась наледь.
Этот способ особенно популярен среди владельцев больших участков, где количество теплиц делает ручную уборку слишком трудоёмкой. К тому же использование верёвки снижает риск повреждения покрытия, поскольку оно почти не контактирует с инструментами.
Наледь на теплице — ещё одна серьёзная проблема. Убирать её нужно с особой осторожностью, чтобы не повредить покрытие. Если ледяной слой тонкий, его можно удалить тёплой водой. Главное — не использовать кипяток: резкий перепад температур может привести к трещинам.
Если наледь слишком прочная, специалисты рекомендуют аккуратно постучать по каркасу молотком с резиновым или деревянным покрытием. Лёд начнёт отпадать сам, без риска для конструкции.
— Не стоит пытаться откалывать лёд металлическими предметами. Это может повредить не только покрытие, но и каркас теплицы, — добавляет Гайдукова.
Если ваша теплица выполнена из стекла, будьте особенно осторожны. Этот материал более устойчив к снеговой нагрузке, но трескается от резких перепадов температур. Убирайте снег мягкими инструментами и не допускайте образования льда.
Некоторые дачники используют специализированные составы, предотвращающие налипание снега на стекло. Такие средства образуют защитный слой, который значительно облегчает уборку. При выборе таких препаратов обратите внимание на их экологичность и безопасность для растений.
Некоторые дачники оставляют двери и форточки теплицы открытыми на зиму, чтобы обеззаразить почву. Однако это может привести к перекосам конструкции. Если такой способ вам необходим, регулярно проверяйте состояние теплицы и избегайте перекоса.
Для регионов с суровыми зимами стоит рассмотреть возможность усиления конструкции теплицы. Кроме того, полезно оборудовать участок системой отвода воды, чтобы талый снег не скапливался вокруг теплицы. Это не только защищает фундамент, но и предотвращает образование наледи.
Ранее эксперты рассказали о правилах ухода за теплицей из поликарбоната: осенние, зимние и весенние работы.