Она сломалась из-за снега: как спасти теплицу от зимних бед

Своевременная уборка снега — залог сохранности теплицы. Для этого идеально подходят мягкие щетки или веники: их щетина не повредит покрытие, будь то плёнка, поликарбонат или стекло. Если снег уже успел слежаться, лучше использовать пластиковую лопату с закруглёнными краями. Важно избегать металлических инструментов — они могут поцарапать или проколоть поверхность.