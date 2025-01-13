На повестке Курултая: капремонт, тёлки и тарифы ЖКХ

Напомним, ранее руководитель Республики Башкортостан Радий Хабиров в ходе оперативного совещания с подчиненными в понедельник, 13 января, поручил детально проработать проект реконструкции цирка в Уфе и сделать городской хоккейный турнир на Кубок Гимаева «Идите и бейтесь» ежегодным.