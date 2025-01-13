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Posted 13 января, 12:37

Published 13 января, 12:37

Modified 13 января, 12:37

Updated 13 января, 12:37

Рост тарифов ЖКХ обсудят в Уфе

На повестке Курултая: капремонт, тёлки и тарифы ЖКХ

13 января 2025, 12:37
Фото: mkset.ru.

Рост тарифов ЖКХ обсудят в Уфе

Сюжет
Экология
Парламентарии Башкирии приступают к обсуждению поправок в местные законы и нормативные акты, сообщает в понедельник, 13 января, пресс-служба регионального Госсобрания.
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На вторник, 14 января, в Уфе запланировано обсуждение изменений в сферах экологии и ЖКХ. Как сообщает пресс-служба Курултая Башкирии, региональные парламентарии включили в повестку следующие вопросы:

  • развитие сельского хозяйства
  • изменение регионального Экологического кодекса
  • регулирование земельных отношений
  • право пользование земельными недрами
  • племенное животноводство
  • тарифы на ЖКХ в Республике Башкортостан
  • изменения в региональной программе капитального ремонта.
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Напомним, ранее руководитель Республики Башкортостан Радий Хабиров в ходе оперативного совещания с подчиненными в понедельник, 13 января, поручил детально проработать проект реконструкции цирка в Уфе и сделать городской хоккейный турнир на Кубок Гимаева «Идите и бейтесь» ежегодным.

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