На повестке Курултая: капремонт, тёлки и тарифы ЖКХ

Posted 13 января, 12:37
Published 13 января, 12:37
Modified 13 января, 12:37
Updated 13 января, 12:37
На вторник, 14 января, в Уфе запланировано обсуждение изменений в сферах экологии и ЖКХ. Как сообщает пресс-служба Курултая Башкирии, региональные парламентарии включили в повестку следующие вопросы:
Напомним, ранее руководитель Республики Башкортостан Радий Хабиров в ходе оперативного совещания с подчиненными в понедельник, 13 января, поручил детально проработать проект реконструкции цирка в Уфе и сделать городской хоккейный турнир на Кубок Гимаева «Идите и бейтесь» ежегодным.