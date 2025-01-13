МСБ привлечет 30 млрд руб. в I квартале при помощи «зонтичных» поручительств

Согласно заявлению гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, «зонтичные» поручительства открывают перед предпринимателями возможность получения необходимого кредитного финансирования при отсутствии и нехватке залогов. Для развития МСП этот инструмент стал одним из самых эффективных и востребованных. Механизм «зонтичных» поручительств включили в обновленную стратегию развития Корпорации МСП. По ожиданиям специалистов, благодаря данному инструменту до 2030 года малому и среднему бизнесу удастся привлечь не менее 1,3 трлн рублей в виде банковских кредитных займов. В настоящее время партнерами Корпорации МСП, которые предоставляют средства под «зонтичные» поручительства, являются 15 российских банков из нескольких регионов.