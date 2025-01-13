МСБ привлечет 30 млрд руб. в I квартале при помощи «зонтичных» поручительств

Posted 13 января, 08:40
Published 13 января, 08:40
Modified 13 января, 08:42
Updated 13 января, 08:42
«Зонтичные» поручительства являются государственным инструментом для развития бизнеса, реализуемым с 1 января в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», пишет ТАСС.
Согласно заявлению гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, «зонтичные» поручительства открывают перед предпринимателями возможность получения необходимого кредитного финансирования при отсутствии и нехватке залогов. Для развития МСП этот инструмент стал одним из самых эффективных и востребованных. Механизм «зонтичных» поручительств включили в обновленную стратегию развития Корпорации МСП. По ожиданиям специалистов, благодаря данному инструменту до 2030 года малому и среднему бизнесу удастся привлечь не менее 1,3 трлн рублей в виде банковских кредитных займов. В настоящее время партнерами Корпорации МСП, которые предоставляют средства под «зонтичные» поручительства, являются 15 российских банков из нескольких регионов.
По поручению президента Владимира Путина с 2022 года «зонтичные» поручительства стали главным инструментом гарантийной поддержки КМСП. В конце минувшего года в стране начал действовать закон о продлении срока реализации механизма «зонтичных» поручительств, без которого представители бизнеса не смогли бы получить каждый третий кредит.
Важно отметить, что «зонтичные» поручительства Корпорации МСП способны покрыть до 50% от объема банковского займа. Сумма одного поручительства при сроке до 10 лет достигает 1 млрд рублей.