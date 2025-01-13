Маршрутки будут ходить по-новому в Уфе

Уфимцы, как сообщили в Минтрансе, часто жаловались на удобство и безопасность маршрутов №167 и №258. Большинство жалоб было направлено на остановку Академика Сулейманова. Дело в том, что разворот больших автобусов был затруднительным. Поэтому теперь маршрут №167 ходит в прямом направлении с заездом на остановку, а в обратном направлении — без заезда.