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Posted 13 января, 14:12

Published 13 января, 14:12

Modified 13 января, 16:28

Updated 13 января, 16:28

Две схемы маршрутов изменили в Уфе

Маршрутки будут ходить по-новому в Уфе

13 января 2025, 14:12

Две схемы маршрутов изменили в Уфе

Схему движения уфимских маршрутов №167 и №258 изменили, сообщили в региональном Минтрансе в понедельник, 13 января.

Уфимцы, как сообщили в Минтрансе, часто жаловались на удобство и безопасность маршрутов №167 и №258. Большинство жалоб было направлено на остановку Академика Сулейманова. Дело в том, что разворот больших автобусов был затруднительным. Поэтому теперь маршрут №167 ходит в прямом направлении с заездом на остановку, а в обратном направлении — без заезда.

Изменения затронули и маршрут № 258: его продлили до остановки ЖК «Город Природы», а также отменили заезд на улицу Генерала Кусимова — там нет разворотной площадки для автобусов.

Фото: Минтранс Башкортостана

В ведомстве попросили местных жителей внимательно изучить обновленные маршруты и учитывать изменения схем при планировании поездок.

— Конечно, будет не так удобно с проездом остановки Сулейманова, но это лучше чем раньше…когда в маршрутке каждый раз молишься, чтобы развернуться в другую сторону, — поддержали обновление в схеме движения местные жители.

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