Маршрутки будут ходить по-новому в Уфе

Posted 13 января, 14:12
Published 13 января, 14:12
Modified 13 января, 16:28
Updated 13 января, 16:28
Уфимцы, как сообщили в Минтрансе, часто жаловались на удобство и безопасность маршрутов №167 и №258. Большинство жалоб было направлено на остановку Академика Сулейманова. Дело в том, что разворот больших автобусов был затруднительным. Поэтому теперь маршрут №167 ходит в прямом направлении с заездом на остановку, а в обратном направлении — без заезда.
Изменения затронули и маршрут № 258: его продлили до остановки ЖК «Город Природы», а также отменили заезд на улицу Генерала Кусимова — там нет разворотной площадки для автобусов.
В ведомстве попросили местных жителей внимательно изучить обновленные маршруты и учитывать изменения схем при планировании поездок.
— Конечно, будет не так удобно с проездом остановки Сулейманова, но это лучше чем раньше…когда в маршрутке каждый раз молишься, чтобы развернуться в другую сторону, — поддержали обновление в схеме движения местные жители.
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