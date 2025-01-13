Мама погибшего бойца СВО из Башкирии пожаловалась Бастрыкину на уфимского адвоката

30 апреля 2023 года он прибыл в отпуск домой в Белебей. 16 мая мужчина должен был вернуться в часть. На тот момент он чувствовал себя очень плохо. Галина уговорила его лечь в больницу и пройти обследования. Из-за тяжелого состояния сына мама решила сделать все возможное, чтобы его направили на военно-врачебную комиссию для определения годности к дальнейшему прохождению службы. И на это были веские причины. Помимо надорванного здоровья бойца, у него сильно болел отец, инвалид-колясочник второй группы. Сама же Галина недавно перенесла инсульт и еле двигалась. Павел был единственным сыном в семье. К тому же его супруга должна была вот-вот родить третьего ребенка. Так что основания были веские. И семья стала над этим работать.