Мама погибшего бойца СВО из Башкирии пожаловалась Бастрыкину на уфимского адвоката

Posted 13 января, 09:48
Published 13 января, 09:48
Modified 13 января, 16:36
Updated 13 января, 16:36
Галина — вдова, потеряла теперь и единственного сына, которого похоронила прям перед Новым годом. Ее история, щемящая до боли. Живет в Белебее в небольшом доме в частном секторе. Работает на заводе водительницей автопогрузчика. Муж скончался после тяжелой болезни, а сын в 2022 году решил добровольцем пойти на СВО в батальон Доставалова. 33-летний Павел вместе с сослуживцами находился на передовой, выполнял самые сложные приказы и из-за этого растерял здоровье, надорвал спину, перестал нормально спасть. Психофизическое состояние было на грани.
30 апреля 2023 года он прибыл в отпуск домой в Белебей. 16 мая мужчина должен был вернуться в часть. На тот момент он чувствовал себя очень плохо. Галина уговорила его лечь в больницу и пройти обследования. Из-за тяжелого состояния сына мама решила сделать все возможное, чтобы его направили на военно-врачебную комиссию для определения годности к дальнейшему прохождению службы. И на это были веские причины. Помимо надорванного здоровья бойца, у него сильно болел отец, инвалид-колясочник второй группы. Сама же Галина недавно перенесла инсульт и еле двигалась. Павел был единственным сыном в семье. К тому же его супруга должна была вот-вот родить третьего ребенка. Так что основания были веские. И семья стала над этим работать.
Во время посещения Уфимской комендатуры Галина на улице познакомилась с ребятами, которые ей рассказали об адвокате Романе Петрове из Уфы, о котором редакция рассказывала ранее. Якобы он знает, как помочь ее сыну остаться в Башкирии. Галина ему позвонила. Со слов женщины, Петров, выслушав ее, сразу попросил за свои услуги 200 тысяч рублей. Женщина поверила и согласилась. А дальше, по словам Галины, началась настоящая «чехарда». Когда она звонила Петрову, он редко отвечал напрямую по телефону. Постоянно находились отговорки, общение по большей части сводилось к переписке в соцсетях.
За эти деньги Петров помог им только лишь составить заявление в Уфимский военный гарнизонный суд, чтобы сына направили на военно-врачебную комиссию. Через месяц пришло оповещение, что заявление не принято, так как не хватало документов.
Далее они попросили, чтобы Роман Петров продолжил оказывать семье юридические услуги и помог ее сыну до суда остаться дома, а не в военной части в Алкино. За это снова пришлось платить. Месяц Галина прождала в жуткой тревоге и на нервах. Никакой реакции не последовало.
Уже на допросе у следователя выяснилось, что Павел в период, когда Петров оказывал им юридические услуги, стал числиться как дезертир, самовольно оставивший часть. В итоге женщина заплатила адвокату в общей сложности 450 тысяч. Ее сына осудили как дезертира и снова отправили на СВО, но уже в штрафной батальон, где он и погиб 2 декабря 2024 года.
По словам матери, если бы не обещания адвоката в помощи и решении проблем, то ее сын возможно мог бы вернуться в часть, продолжить службу и остаться в живых. А иск, который он подал в суд, не имел никаких перспектив.
После смерти сына и супруга Галина поняла, что на гибели ее сына были заработаны деньги. Она попросила Петрова вернуть средства, так как посчитала себя обманутой Петровым. Адвокат написал убитой горем женщине, что будет с ней судиться за обвинение в клевете, и она заплатит гораздо больше, чем потратила (Копия переписок есть в редакции. — прим. Ред.). Галина написала заявление в Адвокатскую палату республики, но там не нашли нарушений в работе своего коллеги.
В полном отчаянии женщина написала заявление в СК России на имя Александра Бастрыкина. В нем она просит привлечь Романа Петрова к уголовной ответственности и сообщает, он ввел ее в заблуждение и завладел суммой в 450 тысяч рублей. Кроме того, женщина пишет, что адвокат активно рекламирует свои услуги помощи бойцам СВО. Редакции удалось найти в социальных сетях пост, где адвокат рассказывает, что проводит приемы по юридическим вопросам для членов семей участников СВО в фонде «Защитники Отечества». Что навевает на мысли о том, что клиентов у него может быть гораздо больше, чем Галина из Белебея.
Историю прокомментировал старший юрист бюро «Буркин и партнеры» Артур Галлямов.
— Как я увидел из документов, никаких оснований для освобождения от службы в этом случае не было. А значит адвокат Петров никак не мог повлиять на проблему и заведомо не было никаких шансов для удовлетворения иска. За что адвокат взял такую сумму денег — не ясно. Но куда хуже, что есть данные, что Петров поставил эту деятельность на поток. По понятным причинам, такую работу надо срочно пресекать компетентным органам.
В комментариях на запрос Mkset адвокат подтвердил соглашение с Галиной и раскрыл его подробности.
— Сочувствую Галине Анатольевне, я понимаю боль ее утраты, однако в череде событий с трагичным концом для её сына, моя профессиональная деятельность не имеет никакой связи. Действительно с Галиной Анатольевной было заключены соглашения для защиты интересов её сына Павла по обжалованию бездействия его командира в/ч по ненаправлению ее сына для обследования на ВВК и защите в военно-следственном отделе, а так же по статье связанной с дезертирством. Мной была проделана большая работа, и через какое то время от меня начали требовать применения сомнительных методов защиты, в ответ на мой отказ, указывая что работаю исключительно по закону, последовала резкая критика и возмущение с ее стороны и требование любыми путями оставить сына или расторгнуть соглашение и вернуть часть денежных средств, что мной и было сделано. В последующем защитой занялся адвокат с другого региона, и как мне известно Павел получил реальный срок отбытия наказания.