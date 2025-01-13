Легенды хоккея будут ежегодно навещать Уфу

Posted 13 января, 09:19
Published 13 января, 09:19
Modified 13 января, 09:54
Updated 13 января, 09:54
Теперь ежегодно в Уфе будет проходить хоккейный турнир на Кубок Сергея Гимаева. Такое решение было принято 12 января, во время благотворительного матча, посвященного 70-летию легендарного хоккеиста. Как отметил Радий Хабиров, это станет настоящим праздником спорта для подрастающего поколения.
Напомним, что 12 января на лед «Уфа-Арены» вышли звезды отечественного хоккея, такие как Павел Дацюк, Алексей Морозов, Сергей Мозякин, Данис Зарипов, Вячеслав Фетисов и многие другие. Часть средств, вырученных от продажи билетов, была направлена на поддержку детского спорта в Башкирии. Этот матч был приурочен к юбилею Сергея Гимаева — выдающегося хоккеиста и тренера.
По словам пресс-службы матча, спортивная карьера Сергея Гимаева началась именно в Башкортостане — регионе, где любят хоккей и где на каждый матч «Салавата Юлаева» собирается полный стадион.
Как ранее сообщал Mkset, из-за неблагоприятных погодных условий самолёт с хоккеистами «Сочи» не смог приземлиться в Магнитогорске.