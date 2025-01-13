Легенды хоккея будут ежегодно навещать Уфу

Напомним, что 12 января на лед «Уфа-Арены» вышли звезды отечественного хоккея, такие как Павел Дацюк, Алексей Морозов, Сергей Мозякин, Данис Зарипов, Вячеслав Фетисов и многие другие. Часть средств, вырученных от продажи билетов, была направлена на поддержку детского спорта в Башкирии. Этот матч был приурочен к юбилею Сергея Гимаева — выдающегося хоккеиста и тренера.