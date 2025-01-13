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Posted 13 января, 11:03

Published 13 января, 11:03

Modified 13 января, 11:05

Updated 13 января, 11:05

Хабиров поручил подготовить купели в Башкирии

Крещение 2025 в Башкирии: где откроют купели и как себя вести на обряде

13 января 2025, 11:03
Фото: 1MI.

Хабиров поручил подготовить купели в Башкирии

Сюжет
Праздник
Подготовить купели к Крещению поручил глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в понедельник, 13 января.

В конце этой неделе — в воскресенье, 19 января — православные отмечают праздник Крещения Господня.

Крещение — это христианский обряд, символизирующий очищение и обновление. В этот день верующие окунаются в прорубь, вырезанную в форме креста, чтобы повторить обряд крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Окунание в холодную воду считается актом духовного очищения и укрепления веры.

Глава республики Радий Хабиров поручил подготовить купели к празднику. Хабиров поставил задачу качественно организовать места для обряда, отметив что в приоритете стоит комфорт и безопасность граждан.

В Уфе купели обычно открываются в каждом районе:

  • Демский район: озеро Кустаревское;

  • Калининский район: река Уфа в районе Князевской переправы;

  • Кировский район: река Белая, рядом с СОК «Юность»;

  • Ленинский район: река Белая, в створе улицы Воронежской;

  • Октябрьский район: река Уфа, пляж «Берег солнца»;

  • Орджоникидзевский район: река Белая, СОК «Биатлон»;

  • Советский район: озеро Солдатское, Парк им. И. Якутова.

Однако в этом году открытие некоторых купелей остается под вопросом. Дело в том, что река Белая замерзла, что делает купели в ней небезопасной. Глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов порекомендовал гражданам заранее подготовиться к поездке в соседние районы, чтобы окунуться в прорубь.

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Mkset подготовил правила безопасности на купелях во время Крещения:

  • Подготовка: перед окунанием убедитесь, что вы здоровы. Если есть сомнения, лучше проконсультироваться с врачом.
  • Теплая одежда: наденьте теплую одежду до и после купания, чтобы не замерзнуть.
  • Не купайтесь в одиночку: всегда приходите с друзьями или родственниками. Это важно для безопасности.
  • Проверка воды: убедитесь, что прорубь безопасна и не имеет острых краев или льда.
  • Постепенное привыкание: перед окунанием можно немного намочить тело, чтобы привыкнуть к холодной воде.
  • Ограничение времени: не задерживайтесь в воде слишком долго, чтобы избежать переохлаждения.
  • Слушайте свое тело: если почувствовали дискомфорт или холод, немедленно выходите из воды.
  • Соблюдение порядка: следуйте указаниям организаторов и не создавайте толпу у купели.

Соблюдение этих правил поможет сделать обряд безопасным и приятным. Ранее Mkset рассказал, какие погодные аномалии стоит ожидать жителям Башкирии в январе.

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