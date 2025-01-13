Крещение 2025 в Башкирии: где откроют купели и как себя вести на обряде

Posted 13 января, 11:03
Published 13 января, 11:03
Modified 13 января, 11:05
Updated 13 января, 11:05
В конце этой неделе — в воскресенье, 19 января — православные отмечают праздник Крещения Господня.
Крещение — это христианский обряд, символизирующий очищение и обновление. В этот день верующие окунаются в прорубь, вырезанную в форме креста, чтобы повторить обряд крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Окунание в холодную воду считается актом духовного очищения и укрепления веры.
Глава республики Радий Хабиров поручил подготовить купели к празднику. Хабиров поставил задачу качественно организовать места для обряда, отметив что в приоритете стоит комфорт и безопасность граждан.
В Уфе купели обычно открываются в каждом районе:
Демский район: озеро Кустаревское;
Калининский район: река Уфа в районе Князевской переправы;
Кировский район: река Белая, рядом с СОК «Юность»;
Ленинский район: река Белая, в створе улицы Воронежской;
Октябрьский район: река Уфа, пляж «Берег солнца»;
Орджоникидзевский район: река Белая, СОК «Биатлон»;
Советский район: озеро Солдатское, Парк им. И. Якутова.
Однако в этом году открытие некоторых купелей остается под вопросом. Дело в том, что река Белая замерзла, что делает купели в ней небезопасной. Глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов порекомендовал гражданам заранее подготовиться к поездке в соседние районы, чтобы окунуться в прорубь.
Mkset подготовил правила безопасности на купелях во время Крещения:
Соблюдение этих правил поможет сделать обряд безопасным и приятным. Ранее Mkset рассказал, какие погодные аномалии стоит ожидать жителям Башкирии в январе.