Искусственный интеллект влюбился в Уфу

Posted 13 января, 13:36
Published 13 января, 13:36
Modified 13 января, 16:27
Updated 13 января, 16:27
На картах в приложении и на сайте 2ГИС есть раздел «Фото», куда пользователи могут загружать снимки достопримечательностей, ресторанов и других интересных локаций в своих городах. Загруженный снимки анализирует нейросеть, помогая определить лучшие кадры, а также рассортировать их по разным альбомам.
В 2024 году нейросеть выбрала сотню лучших кадров из шести миллионов снимков. В список самых красивых фотографий вошел и кадр, сделанный в Уфе.
Местный житель загрузил в сервис снимок популярной смотровой площадки в Уфе, с которой открывается захватывающий вид на живописный лес и реку Белую. Дорога до площадки, как отметил автор кадра, сама по себе тоже невероятно красива. Поэтому каждому уфимцу стоит посетить удивительное место, которое взяло за душу даже нейросеть.
Ранее Mkset рассказал, что резкое изменение погоды ударит по Уфе.