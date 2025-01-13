Искусственный интеллект влюбился в Уфу

На картах в приложении и на сайте 2ГИС есть раздел «Фото», куда пользователи могут загружать снимки достопримечательностей, ресторанов и других интересных локаций в своих городах. Загруженный снимки анализирует нейросеть, помогая определить лучшие кадры, а также рассортировать их по разным альбомам.