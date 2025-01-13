mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 13:36

Published 13 января, 13:36

Modified 13 января, 16:27

Updated 13 января, 16:27

Снимок Уфы вошел в сотню лучших кадров России

Искусственный интеллект влюбился в Уфу

13 января 2025, 13:36
Фото: 2ГИС/Евгений Николайчук.

Снимок Уфы вошел в сотню лучших кадров России

Искусственный интеллект выбрал фотографию из Уфы одним из лучших снимков в рамках проекта «100 кадров года», сообщили в пресс-службе 2ГИС в понедельник, 13 января.

На картах в приложении и на сайте 2ГИС есть раздел «Фото», куда пользователи могут загружать снимки достопримечательностей, ресторанов и других интересных локаций в своих городах. Загруженный снимки анализирует нейросеть, помогая определить лучшие кадры, а также рассортировать их по разным альбомам.

В 2024 году нейросеть выбрала сотню лучших кадров из шести миллионов снимков. В список самых красивых фотографий вошел и кадр, сделанный в Уфе.

Фото: 2ГИС/Евгений Николайчук

Местный житель загрузил в сервис снимок популярной смотровой площадки в Уфе, с которой открывается захватывающий вид на живописный лес и реку Белую. Дорога до площадки, как отметил автор кадра, сама по себе тоже невероятно красива. Поэтому каждому уфимцу стоит посетить удивительное место, которое взяло за душу даже нейросеть.

Ранее Mkset рассказал, что резкое изменение погоды ударит по Уфе.

Резкое изменение погоды ударит по Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
Сегодня в Уфе: прямая линия с Хабировым и «Скайнет» на службе депутатовКрещенские купания хотят отменить в УфеУфа зажигает огни — как провести 5 января в новогодней сказке
#Александра Воля#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Фото#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Искусственный интеллект#Река Белая#Достопримечательности#Смотровая площадка#Нейросеть#2ГИС#Кадры года
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика