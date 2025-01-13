Гидрофобное покрытие: могут ли ванна и раковина оставаться чистыми навсегда?

Гидрофобное покрытие — это тонкий слой специального вещества, который наносится на различные поверхности, чтобы придать им водо-, грязе- и жироотталкивающие свойства. Представьте, что капли воды, вместо того чтобы растекаться по стеклу или зеркалу, собираются в шарики и просто скатываются вниз. Это свойство значительно облегчает уход за поверхностями, будь то автомобиль, кухонная раковина или очковые линзы.