ЭКГ в поликлинике обошлось женщине в ₽1,9 млн

Нефтекамка в панике начала звонить по указанному номеру, где ей сообщили, что ее банковские аккаунты взломаны. Для сохранности накопленных за года денег, мошенники посоветовали открыть новый счет в стороннем приложении и перевести все накопления на этот аккаунт.