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Posted 13 января, 12:15

Published 13 января, 12:15

Modified 13 января, 16:25

Updated 13 января, 16:25

Мошенники записали женщину к врачу за ₽1,9 млн

ЭКГ в поликлинике обошлось женщине в ₽1,9 млн

13 января 2025, 12:15
Фото: 1MI.

Мошенники записали женщину к врачу за ₽1,9 млн

Мошенники украли у пенсионерки сбережения под прикрытием медицины, сообщили в МВД Башкирии в понедельник, 13 января.

Как рассказала 64-летняя нефтекамка в полиции, на ее телефон поступил звонок. Неизвестный собеседник на другом конце провода сообщили, что она записана на ЭКГ. Для подтверждения записи женщине нужно было сказать код из СМС.

Когда женщина продиктовала код анонимному собеседнику, на телефон пенсионерки пришло новое сообщение: «От вашего имени оформлена генеральная доверенность. Если вы не совершали эти действия, срочно свяжитесь по следующему телефону…».

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Нефтекамка в панике начала звонить по указанному номеру, где ей сообщили, что ее банковские аккаунты взломаны. Для сохранности накопленных за года денег, мошенники посоветовали открыть новый счет в стороннем приложении и перевести все накопления на этот аккаунт.

Однако безопасность, как и советчики, оказалась липовой: мошенники, уже имея доступ к аккаунтам нефтекамки, украли все ее средства общей суммой в ₽1,9 млн.

Ранее Mkset рассказал об уфимском враче-мошеннике.

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