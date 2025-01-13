Ефимов: Бизнесмены приобрели 16 тыс. кв. м помещений в памятниках архитектуры Москвы

Posted 13 января, 18:34
Published 13 января, 18:34
Modified 13 января, 18:34
Updated 13 января, 18:34
По словам Ефимова, с 2020 года предприниматели выкупили порядка 110 нежилых помещений и два отдельно стоящих здания с обязательствами по их реставрации. В сделках данного типа инвесторы должны использовать площади в рамках охранных предписаний и требований при их наличии или провести реставрацию приобретенных объектов. Так городским властям удается привлекать дополнительное финансирование и сохранять уникальность исторического облика Москвы. В свою очередь представители бизнеса могут открывать точки продаж товаров и услуг в инвестиционно привлекательных районах российской столицы.
Следует отметить, что ремонтно-восстановительные работы необходимо предварительно согласовывать с департаментом культурного наследия Москвы.
Бизнесу предлагаются площади в памятниках архитектуры федерального и регионального уровня и в объектах, наделенных промежуточным статусом выявленных объектов культурного наследия (ОКН), который предоставляется памятникам на период более детального исследования в рамках государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ). Такая мера необходима для сохранения данных объектов.
Согласно заявлению, сделанному министром правительства Москвы, руководителем департамента городского имущества Максимом Гаманом, по результатам открытых конкурсов и аукционов предприниматели приобрели около 80 процентов ОКН. Инвесторы стали собственниками 87 помещений, совокупная площадь которых достигает порядка 11,4 тысячи квадратных метров. Помимо этого, было приобретено здание дома неклассного художника А. К. Сильверсвана. Объект, возведенный на рубеже XIX–XX веков, имеет статус выявленного объекта культурного наследия. «Остальную недвижимость в столичных памятниках архитектуры выкупили субъекты малого и среднего предпринимательства по преимущественному праву», — подытожил министр.
В течение пяти лет инвесторам в собственность были переданы объекты в ОКН в шести административных округах Москвы: в южной, юго-восточной, восточной, северо-западной, северо-восточной и центральной частях города. Большая часть объектов была приобретена в центральной части столицы.