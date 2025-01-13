Ефимов: Бизнесмены приобрели 16 тыс. кв. м помещений в памятниках архитектуры Москвы

По словам Ефимова, с 2020 года предприниматели выкупили порядка 110 нежилых помещений и два отдельно стоящих здания с обязательствами по их реставрации. В сделках данного типа инвесторы должны использовать площади в рамках охранных предписаний и требований при их наличии или провести реставрацию приобретенных объектов. Так городским властям удается привлекать дополнительное финансирование и сохранять уникальность исторического облика Москвы. В свою очередь представители бизнеса могут открывать точки продаж товаров и услуг в инвестиционно привлекательных районах российской столицы.