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Posted 13 января, 08:00

Published 13 января, 08:00

Modified 13 января, 08:05

Updated 13 января, 08:05

Древнее пирамид: 7 самых старых пород собак в мире

Древнее пирамид: 7 самых старых пород собак в мире

13 января 2025, 08:00
Фото: 1MI. Древнее пирамид: 7 самых старых пород собак в мире
Собаки сопровождают человека с незапамятных времен. Но знаете ли вы, какие породы считаются старейшими на планете? Их истории уходят в тысячелетия, полны легенд и удивительных фактов. Что делает их такими уникальными, и как они дошли до наших дней?

Научное изучение происхождения пород собак основано на анализе ДНК, исторических данных и археологических находках. Некоторые собаки, благодаря своей генетике, почти не изменились со временем. Их внешность и повадки остаются практически такими же, как у предков. Рассмотрим самых выдающихся представителей древних пород.

1. Басенджи

Одна из самых старых пород мира. Её родина — центральная Африка, где эти собаки служили охотниками и помощниками. Исследование ДНК показало, что предки басенджи существовали уже 3500 лет назад. Интересно, что басенджи не умеют лаять, а издают звуки, напоминающие йодль.

— Эти собаки сохраняют независимость и свободолюбие, — рассказывает эксперт канала PETSHOPRU.

Однако их обучение — настоящее испытание, ведь врождённая самостоятельность затрудняет процесс дрессировки.

Басенджи
Басенджи. Фото: Изображение Midjourney

2. Гренландская собака

Этих выносливых собак привезли на Гренландию эскимосы более тысячи лет назад. Они помогали выживать в суровых условиях: тянули упряжки, охотились на тюленей и медведей. Самое известное их достижение — участие в экспедиции Руаля Амундсена, который первым достиг Южного полюса. Хотя гренландские собаки дружелюбны к людям, их используют исключительно как ездовых животных.

Гренландская собака
Гренландская собака. Фото: Изображение Midjourney

3. Ксолоитцкуинтли

Ксолоитцкуинтли или мексиканская голая собака — древняя порода, связанная с мифологией ацтеков. Её считали проводником в загробный мир. Археологи находят фигурки этих собак, датированные ещё до нашей эры. Испанские завоеватели почти уничтожили породу, считая её языческим символом.

Лишь в середине XX века селекционерам удалось её возродить. Эти собаки отличаются отсутствием шерсти и высокой температурой тела, что делает их идеальными для тех, кто страдает аллергией.

Ксолоитцкуинтли
Ксолоитцкуинтли. Фото: Изображение Midjourney

4. Тибетский мастиф

Эти гигантские собаки, обитавшие в Гималаях, были незаменимыми охранниками монастырей и караванов. Аристотель упоминал о них ещё в IV веке до нашей эры. Тибетский мастиф обладает спокойным характером, преданностью и независимостью.

— Эти собаки — идеальные сторожа, но требуют уважительного подхода, — отмечает эксперт.

Их густая шерсть защищает от сурового климата, а внушительный размер вызывает восхищение.

Тибетский мастиф
Тибетский мастиф. Фото: Изображение Midjourney

5. Салуки

Салуки называют самой древней породой мира. Их изображения можно найти на барельефах древнего Египта, датируемых 4000 годом до нашей эры. Эти собаки были спутниками кочевников, помогая охотиться на антилоп и зайцев. Салуки известны своей грациозностью, скоростью и верностью.

— С ними важно наладить контакт, они чувствительны и горды, — говорит блогер.
Салуки
Салуки. Фото: Изображение Midjourney

6. Сибирский хаски

Порода сибирский хаски появилась на северо-востоке Сибири, где чукчи использовали её для транспортировки грузов и охоты. Эти собаки известны своей энергией и умом. Сегодня хаски — одна из самых популярных пород, но требуют активного образа жизни и внимания. Их родственники, аляскинские маламуты, имеют похожую историю, но отличаются большей силой.

Сибирский хаски
Сибирский хаски. Фото: 1MI

7. Сиба-ину и акита-ину

Сиба-ину — небольшая японская собака с тысячелетней историей. Её использовали для охоты, и сегодня это одна из самых узнаваемых пород благодаря яркому окрасу и характеру. Акита-ину, более крупная порода, знаменита своей преданностью. Истории про Хатико — верного акита — до сих пор трогают сердца. Эти собаки требуют внимания, но их сила и стойкость впечатляют.

Акита-ину
Акита-ину. Фото: Изображение Midjourney

Почему древние породы так популярны?

Собаки с древней историей не только интересны своими корнями, но и сохраняют уникальные качества, проверенные веками. Они обладают выносливостью, верностью и характером, что делает их любимцами многих. Однако, выбирая древнюю породу, важно учитывать их особенности и потребности.

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