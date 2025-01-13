Древнее пирамид: 7 самых старых пород собак в мире

Сиба-ину — небольшая японская собака с тысячелетней историей. Её использовали для охоты, и сегодня это одна из самых узнаваемых пород благодаря яркому окрасу и характеру. Акита-ину, более крупная порода, знаменита своей преданностью. Истории про Хатико — верного акита — до сих пор трогают сердца. Эти собаки требуют внимания, но их сила и стойкость впечатляют.