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Posted 13 января, 11:41

Published 13 января, 11:41

Modified 13 января, 11:41

Updated 13 января, 11:41

«Домклик»: Объем ипотечных кредитов Сбера в новогодний период составил около 93 млрд

«Домклик»: Объем ипотечных кредитов Сбера в новогодний период составил около 93 млрд

13 января 2025, 11:41
Фото: 1MI.
Сбер, крупнейший банк России, с 16 декабря по 8 января выдал ипотечных кредитов на сумму 92,9 миллиарда рублей — это 23,9 тысячи займов. В аналитическом центре «Домклик» отметили, что этот результат превышает показатели первой половины декабря, когда было выдано кредитов на 44,6 миллиарда рублей.

Эксперты связывают увеличение темпов ипотечного кредитования в этот период с возобновлением программы «Семейная ипотека», сообщает inkazan.ru. В указанный период на нее пришлось 68,9% от общего объема выданных Сбербанком ипотечных кредитов. По мнению экспертов «Домклик», в настоящее время она является основным драйвером спроса.

При этом с 16 декабря по 8 января россияне оформили в Сбербанке кредитов с государственной поддержкой на сумму 74,7 миллиарда рублей — это около 14,4 тысячи займов (80,4% от всех выдач). 9,2% пришлись на «Арктическую и дальневосточную ипотеку», в то время как доля IT-ипотеки составила 1,9%.

В основном заемщики Сбера приобретали квартиры — доля ипотечного кредитования на этот вид недвижимости составила 87,1% от общего объема выдач .

Наибольшее количество кредитов было выдано в Москве — 10,4 миллиарда рублей (11,2% от общего объема выдач банка), а также в Московской области — 6,2 миллиарда рублей (6,7% от общего объема выданных кредитов). В числе лидеров по этому показателю также Уфа, Екатеринбург и Санкт-Петербург.

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