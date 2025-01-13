«Домклик»: Объем ипотечных кредитов Сбера в новогодний период составил около 93 млрд

При этом с 16 декабря по 8 января россияне оформили в Сбербанке кредитов с государственной поддержкой на сумму 74,7 миллиарда рублей — это около 14,4 тысячи займов (80,4% от всех выдач). 9,2% пришлись на «Арктическую и дальневосточную ипотеку», в то время как доля IT-ипотеки составила 1,9%.