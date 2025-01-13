«Домклик»: Объем ипотечных кредитов Сбера в новогодний период составил около 93 млрд

Posted 13 января, 11:41
Published 13 января, 11:41
Modified 13 января, 11:41
Updated 13 января, 11:41
Эксперты связывают увеличение темпов ипотечного кредитования в этот период с возобновлением программы «Семейная ипотека», сообщает inkazan.ru. В указанный период на нее пришлось 68,9% от общего объема выданных Сбербанком ипотечных кредитов. По мнению экспертов «Домклик», в настоящее время она является основным драйвером спроса.
При этом с 16 декабря по 8 января россияне оформили в Сбербанке кредитов с государственной поддержкой на сумму 74,7 миллиарда рублей — это около 14,4 тысячи займов (80,4% от всех выдач). 9,2% пришлись на «Арктическую и дальневосточную ипотеку», в то время как доля IT-ипотеки составила 1,9%.
В основном заемщики Сбера приобретали квартиры — доля ипотечного кредитования на этот вид недвижимости составила 87,1% от общего объема выдач .
Наибольшее количество кредитов было выдано в Москве — 10,4 миллиарда рублей (11,2% от общего объема выдач банка), а также в Московской области — 6,2 миллиарда рублей (6,7% от общего объема выданных кредитов). В числе лидеров по этому показателю также Уфа, Екатеринбург и Санкт-Петербург.