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Posted 13 января, 11:40

Published 13 января, 11:40

Modified 13 января, 11:42

Updated 13 января, 11:42

Дом Сахарова поставили под охрану в Уфе

Дом мэра Уфы в Арт-квадрате стал памятником

13 января 2025, 11:40
Фото: vk.com/oldufa.

Дом Сахарова поставили под охрану в Уфе

Историческая усадьба уфимского рантье стала памятником культурного наследия, сообщается в понедельник, 13 января, в правительства Башкирии.

Начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан Салават Кулбахтин завизировал приказ, касающийся здания в знаменитом уфимском Арт-квадрате. В этой популярной локации Уфы появился новый памятник. Им стал доходный Дом Сахарова, который рантье держал под найм квартир и помещений в конце XIX и начале XX века. Решение в отношении здании указано в приказе «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения». Документ опубликован на официальном сайте региональных властей.

Дом Сахарова расположен на Чернышевского, 61. Двухэтажное здание на углу Успенской (Коммунистической) и Бекетовской (Мустая Карима) построили по второй половине XIX века. С 1879 года зданием владел купец из Ярославской губернии Сергей Сахаров. Известно, что на момент получения угловой усадьбы с квартирами и коммерческими помещениями бизнесмену было всего 30 лет.

Здание начали строить примерно в середине XIX века по образу уже имевшего поблизости «Гостиного двора». Эта локация была первым торговым центром Уфы. Здания перекликаются в архитектурном оформлении выходящих на «красные линии» фасадов.

Интересна фигура владельца здания, чье имя оно сейчас негласно носит. Как ярославский купец сколотил состояние и почему резко переехал в Уфу — историки не знают. Зато известно, что он неоднократно избирался городским главой. Или, на современный манер, был мэром Уфы. Угловой особняк Сахаров использовал под аренду помещений. Здание и сегодня используется как локация для размещения бизнеса.

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Напомним, ранее руководитель Башкирии поручил детально проработать проект ремонта цирка в Уфе.

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