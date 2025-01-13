Дом мэра Уфы в Арт-квадрате стал памятником

Интересна фигура владельца здания, чье имя оно сейчас негласно носит. Как ярославский купец сколотил состояние и почему резко переехал в Уфу — историки не знают. Зато известно, что он неоднократно избирался городским главой. Или, на современный манер, был мэром Уфы. Угловой особняк Сахаров использовал под аренду помещений. Здание и сегодня используется как локация для размещения бизнеса.