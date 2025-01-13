Детские пособия повысят в Башкирии

Материнский (семейный) капитал. Это мера государственной поддержки семей с детьми. Право на получение материнского капитала имеет женщина, родившая или усыновившая второго ребёнка, а также третьего или последующих детей, если после появления второго ребёнка право на получение материнского капитала не оформлялось. В некоторых случаях материнский капитал может быть получен отцом или самим ребёнком.